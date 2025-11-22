Starfsmenn Hrafnistu brutu dyrakarm til að koma heimilismanni á hjúkrunarheimilinu við Sléttuveg í öruggt skjól þegar eldur kom upp. Rúm heimilismannsins hafi naumt komist út annars. Ríflega tuttugu íbúum var bjargað undan eldsvoðanum á innan við fjórum mínútum.
Eldur kom upp í rafmagnstöflu á gangi hjúkrunarheimilis Hrafnistu við Sléttuveg á þriðjudaginn síðasta og lagði reyk inn á gang. Rýma þurfti tvo ganga húsnæðisins þar sem 22 íbúar búa en rýmingin tókst með endemum vel og voru allir íbúar komnir í öruggt skjól áður en slökkviliðsmenn komu á vettvang.
Valgerður Kristín Guðbjörnsdóttir er forstöðukona hjúkrunarheimilisins við Sléttuveg. Hún segir að hægt sé að koma rúmunum út um dyrnar við venjulegar aðstæður.
„Það er ekki sett út á neinar brunavarnir hjá okkur varðandi þessi mál. Auðvitað er fólk í sjokki og adrenalínið fer í gang og hlutirnir eru ekki alveg eins og þú hafðir hugsað þér. Við erum búin að funda með slökkviliðinu og rannsóknarteyminu. Við viljum hafa allt hundrað prósent, þarna eru líf í húfi og fólk sem þarf að keyra út í rúmum og draga á dýnum,“ segir Valgerður.
Talsvert tjón varð á göngunum tveimur og er deildin öll rafmagnslaus. Jafnframt er mikil sót og aska sem þarf að hreinsa. Hins vegar komust allir íbúar út heilir á húfi.
„Það munar einhverjum millimetrum. Þú kemur rúminu út ef þú nærð að stýra því út. En þegar þú nærð ekki að einbeita þér að bilinu þá keyrirðu bara í gegn. Það er kannski fátið sem þau upplifa. Við erum búin að fara yfir það með þeim því þetta er náttúrlega vond tilfinning. En það er ekkert sem er ólöglegt eða ekki í lagi,“ segir Valgerður.
Hún hrósar starfsfólki sínu upp í hástert fyrir frammistöðu sína við þessar gríðarlega krefjandi aðstæður og segir allt gert til að hlúa að starfsfólkinu enda hafi margir orðið fyrir áfalli.