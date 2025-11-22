Lögreglu barst tilkynning um yfirstaðið á höfuðborgarsvæðinu þar sem miklum verðmætum var stolið. Stuttu síðar var tilkynnt um grunsamlegar mannaferðir en sá reyndist vera með þýfið úr innbrotinu.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en þar segir að maðurinn hafi verið handtekinn vegna málsins og öllu þýfi skilað aftur til eiganda.
Málið heyrir undir lögreglustöðina á Hverfisgötum sem annast mál miðsvæðis í Reykjavík og á Seltjarnarnesi.
Einnig var tilkynnt um umferðaróhapp þar sem tjónvaldur mun hafa ekið á bifreið á tilkynnanda og svo ók á brott. Málið er í rannsókn, segir í dagbók lögreglu.