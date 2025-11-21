Lögregluþjónn í Akron í Ohio í Bandaríkjunum er til rannsóknar eftir að hafa skotið ölvaðan mann fimmtán sinnum. Það gerði hann innan við 25 sekúndum eftir að hafa mætt á vettvang í kjölfar aðvörunar um ölvaðan mann sem væri mögulega vopnaður.
Maðurinn, sem heitir Horey Philips og er 36 ára gamall, lifði af en nú er talið að hann hafi ekki verið vopnaður og upptaka úr vestismyndavél lögregluþjónsins sýnir hann ekki halda á byssu.
Á myndbandinu, sem áhugasamir geta fundið hér ásamt upptöku af símtali til neyðarlínunnar þar sem kona sagði Philips vopnaðan, má sjá og heyra þegar lögregluþjónninn skipar Philips að taka hendur úr vösum og leggjast í jörðina, annars yrði hann skotinn.
Innan við 25 sekúndum eftir að hann steig úr bíl sínum skaut lögregluþjónninn ítrekað í átt að Philips. Óljóst er hve oft hann hæfði Philips en í frétt CBS News segir að hann hafi verið alvarlega særður eftir skothríðina.
Hann er sagður meðvitundarlaus á sjúkrahúsi.
Sjá má á myndbandinu að Philips ítrekaði eftir að hann var skotinn að hann hefði ekki verið með byssu og fundu lögregluþjónar ekki byssu á honum. Á meðan Philips lá í jörðinni kallaði lögregluþjónninn á hann og sagði honum að taka hendur úr vösum sínum, ellegar yrði hann skotinn aftur.
Hér að neðan má sjá sjónvarpsfrétt CBS News, þar sem fjallað er um málið og myndefni sýnt.
Atvikið átti sér stað þann 11. nóvember um klukkan níu að kvöldi til.
Lögreglunni barst símtal frá konu sem sagðist vera barþjónn og sagðist hún hafa vísað Philips út og hann væri nú fyrir utan barinn með byssu og hefði reynt að skjóta inn um gluggann. Konan sagði að það hefði þó ekki heppnast.
Engin byssa fannst á vettvangi og til rannsóknar er hvort Philips hafi mögulega losað sig við byssu áður en lögregluþjón bar að garði.
Samkvæmt frétt USA Today hefur fjölskylda mannsins fordæmt lögregluþjóninn vegna málsins og kvartað yfir því að hann hafi ekki gert nokkra tilraun til að draga úr spennu. Móðir Philips segist ekki skilja af hverju lögreglan reyndi ekki einu sinni að tala við hann.
Lögreglan segir atvikið til rannsóknar og að til standi að endurskoða þjálfun varðandi samskipti og tilraunir til að draga úr spennu. Borgarstjóri Akron hefur slegið á sömu strengi og sagt að lært verði af atvikinu.