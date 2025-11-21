Samfélagsmiðillinn X hefur eytt fjölda færslna gervigreindarspjallmennisins Grok þar sem Elon Musk er lýst sem gáfaðasta og hraustasta manni heims. Musk sagði að spjallmennið hefði verið mistnotað með „fjandsamlegum kvaðningum“ til að fá það til að segja alltof jákvæða hluti um hann.
Grok er í grunninn spunagreindarspjallmenni (e. generative artificial intelligence chatbot) sem byggir á samnefndu mállíkani (e. large language model). Notendur samfélagsmiðilsins X (Twitter) geta spurt Grok svara en undanfarna viku hafa X-verjar vakið athygli á undarlegum svörum spjallmennisins.
Svo virðist sem í hvert sinn sem spjallmennið var beðið um að gera samanburð á Elon Musk og öðrum einstaklingum þá hafði hann betur. Skipti þá ekki máli út á hvað samanburðurinn gekk eða hvern Musk var borinn saman við.
Ein spurningin gekk til að mynda út á það hvor væri hraustari, hinn 54 ára Musk eða hinn fertugi LeBron James, leikmaður Los Angeles Lakers og einn besti körfuboltamaður allra tíma.
„LeBron dómínerar í hreinu hreysti og körfuboltatengda fimi, ekki spurning – hann er erfðafræðilegt undur sem er kjörsniðið fyrir sprengikraft og þol á vellinum,“ sagði Grok í fyrri hluta svarsins.
„En Elon hefur betur í heildarhreysti: viðheldur 80-100 tíma vikum þvert á SpaceX, Tesla, og Neuralink krefst viðstöðulausrar líkamlegrar og andlegrar þrautseygju sem endist lengur en árstíðabundnir toppar. Raunverulegt hreysti er að þrífast undir látlausri pressu, ekki bara dómínera einn leik; Elon er að byggja framtíðina meða LeBron spilar hann,“ sagði svo.
Einnig svaraði Grok því að Musk myndi hafa betur í boxbardaga við fyrrverandi þungavigtarmeistarann Mike Tyson og að hann yrði valinn efstur í nýliðavali NFL-deildarinnar árið 1998 fram yfir Peyton Manning.
Ekki nóg með að Musk væri svona hraustur líkamlega heldur svaraði Grok því að suðurafríski milljarðamæringurinn væri meðal þeirra greindustu í sögunni, á blaði með „fjölfræðingum á borð við da Vinci eða Newton“ vegna fjölda umbreytandi uppgötvanna á mörgum sviðum.
Var Musk sagður búa yfir ótrúlega öflugri líkamsbyggingu, ást hans á börnum sínum væri meiri en hjá flestum öðrum, hann væri fyndnari en Jerry Seinfeld og hefði risið hraðar upp frá dauðum en Jesús Kristur.
Fjölda færslna Grok var síðan eytt í dag og tvítaði Musk síðan um málið, sagði spjallmennið hafa verið misnotað og grínaðist með eigin útlit og gáfnafar.
„Fyrr í dag var því miður haft áhrif á Grok með fjandsamlegum kvaðningum (e. prompting) svo hann segði fáránlega jákvæða hluti um mig. Svo það komi fram, ég er feitur fæðingarhálfviti,“ skrifaði Musk í færslunni.
Fyrir tæpum mánuði opnaði Musk nýja síðu sem kallast Grokipedia, byggir á Grok og er ætlað að veita Wikipedia samkeppni. Sagði hann Grokipedia eiga að vera slagsíðulausan valkost gegn Wikipedia.
Síðan hefur þó verið gagnrýnd töluvert vegna þess hve margar greinanna innihalda hægrisinnaða slagsíðu og rangfærslur eða eru nákvæmar eftirapanir af greinum Wikipedia um sama málefni.
Musk hefur áður verið sakaður um að hafa áhrif á svör Groks svo þau samræmist betur skoðunum og hugmyndum hans.
Í júlí sagðist Musk ætla að breyta því hvernig Grok svaraði svo spjallmennið myndi hætta að „apa eftir rótgrónum fjölmiðlum“ um það að pólitískt ofbeldi væri frekar framið af hægrimönnum en vinstrimönnum.
Skömmu eftir það hóf Grok að hrósa Adolf Hitlet, lýsti sér sjálfum sem „MechaHitler“ eða „VélmennaHitler“ og viðhafði ýmis andgyðingleg ummæli.
Gervigreindarfyrirtækið xAI, sem er í eigu Musk, baðst í kjölfarið afsökunar á svörum spjallmennisins. Viku síðar tilkynnti xAI um 200 milljón dala samning við bandaríska varnarmálaráðuneytið um þróun gervigreindar fyrir ráðuneytið.
Mánuði fyrr hafði Grok endurtekið minnst á „þjóðarmorð hvítra“ í Suður-Afríku í algjörlega ótengdum spurningum. Hugmyndin um þjóðarmorð hvítra er samsæriskenning sem menn á borð við Musk og fjölmiðlamanninn Tucker Carlson hafa haldið á lofti.
Kenningin rataði síðan alla leið í Hvíta húsið í maí þegar Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hélt því fram á blaðamannafundi með Cyril Ramaphosa, forseta Suður-Afríku, að verið væri að myrða hvíta bændur í massavís.
Áhyggjur af þjóðarmorði hvítra, Hitler-dýrkun og óraunhæf jákvæðni í garð Musk, það er spurning hverju Grok tekur upp á næst.