„Skref í rétta átt“ en ekki út­séð um þátt­töku Ís­lands

Stefán Eiríksson útvarpsstjóri segir málið verða skoðað með systurstöðvum RÚV á Norðurlöndum.
Breytingar á reglum um atkvæðagreiðslu í Eurovision og kynningu laga eru skref í rétta átt en enn hefur engin ákvörðun verið tekin um það hvort Ísland muni taka þátt eða ekki í keppninni á næsta ári. Þetta er meðal þess sem kemur fram í svörum útvarpsstjóra til fréttastofu en Ísland hefur til 10. desember til að tilkynna af eða á um þátttöku.

Breytingarnar voru kynntar í morgun og eiga að tryggja hlutleysi. Þær eru viðbragð við áhyggjum margra þátttökuþjóða af afskiptum Ísraela af atkvæðagreiðslu í fyrra. Breytingarnar fela í sér hertari takmarkanir gegn markaðssetningu þriðja aðila, til dæmis vegna herferða sem studdar séu af stjórnvöldum. Samband evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) segist þannig ekki umbera tilraunir til að hafa áhrif á úrslitin.

Fara yfir málið með systurstöðvunum

„Þessar aðgerðir EBU eru klárlega skref í rétta átt en við eigum eftir að fara nánar yfir þetta og munum einnig ræða þetta við systurstöðvar okkar á Norðurlöndunum í aðdraganda EBU fundarins í desember,“ segir Stefán Eiríksson útvarpsstjóri í skriflegu svari til fréttastofu.

Stefán Jón Hafstein formaður stjórnar Ríkisútvarpsins segir í samtali við Vísi að stjórnarfundur RÚV verði í næstu viku þar sem þátttaka Íslands verður rædd. Aðalfundur EBU fari svo fram í þarnæstu viku, 4. og 5. desember þar sem væntanlega verði tekin afstaða af eða á. „Fresturinn til að tilkynna um þátttöku er ekki runninn út, við höfum til 10. desember til að tilkynna af eða á.“

Mikill styr um þátttöku Ísrael

Einnig voru kynntar breytingar á atkvæðagreiðslunni, nú verður einungis hægt að kjósa tíu sinnum í stað tuttugu sinnum. Ísraelar lentu í fyrra í öðru sæti í keppninni og var framlag landsins með flest atkvæði meðal áhorfenda en bent hefur verið á að utanríkisráðuneyti landsins hafi fjármagnað alþjóðlega herferð til að kynna lagið í 35 löndum.

Mikinn styr hefur staðið um þátttöku landsins í keppninni í ár vegna hernaðar á Gasa og hafði verið boðað til aukaþings EBU í nóvember þar sem átti að greiða atkvæði um framtíð Ísrael í keppninni. Hætt var við atkvæðagreiðsluna í október þegar friðarsamkomulag náðist milli Ísrael og Hamas. 

RÚV hafði áður gert fyrirvara um þátttöku verði Ísrael með í keppninni í ár en nokkrar þjóðir á borð við Spán, Slóveníu, Írland og Holland höfðu fyrr á árinu, áður en friðarsamkomulag var í höfn, sagt að þær yrðu ekki með yrði Ísrael með.

