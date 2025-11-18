Cristiano Ronaldo fær að hitta Donald Trump í dag Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. nóvember 2025 14:00 Cristiano Ronaldo varð að ósk sinni og hittir Donald Trumo Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag. Getty/Brian Lawless Cristiano Ronaldo hefur óskað eftir því að hitta Donald Trump og í dag verður honum að þessari ósk sinni. Þetta er fyrsta ferð Ronaldo til Bandaríkjanna frá því að fyrri ásakanir um nauðgun komu upp. Ronaldo lýsti yfir ósk sinni um að hitta Donald Trump í viðtali við breska fjölmiðlamanninn Piers Morgan. Hin fertuga stórstjarna sagði að bandaríski forsetinn væri einn þeirra sem gætu breytt heiminum eða hjálpað til við að breyta honum. „Hann er manneskja sem mér líkar mjög vel við. Vegna þess að ég held að hann geti látið hluti gerast og mér líkar við slíkt fólk. Markmið mitt er að hitta Donald Trump og ræða um heimsfrið. Geturðu reddað því?“ sagði Cristiano Ronaldo. Nú munu Cristiano Ronaldo og Donald Trump hittast í Hvíta húsinu í Washington í dag, samkvæmt bandarískum fjölmiðlum eins og New York Times. Sádi-arabíski krónprinsinn Mohammed bin Salman mun einnig hitta Donald Trump við þetta tækifæri. Ástæðan er sögð vera sú að Donald Trump hyggst selja Sádi-Arabíu F-35 orrustuþotur. Þeir munu hittast í skrifstofu Trump, borða hádegisverð með ríkisstjórninni og taka þátt í formlegum kvöldverði um kvöldið. Cristiano Ronaldo, sem spilar með sádi-arabíska liðinu Al Nassr, hefur sést með sádi-arabíska prinsinum við opinber tækifæri. Samkvæmt fréttum hefur Cristiano Ronaldo ekki komið til Bandaríkjanna síðan 2017. Hann hefur forðast landið vegna hættu á að verða handtekinn á bandarískri grund. Fyrri ásakanir um nauðgun frá Las Vegas árið 2009 voru látnar niður falla árið 2022. Á sunnudaginn tryggði Portúgal sér sæti á HM í fótbolta í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada í sumar. Þegar Gianni Infantino, forseti FIFA, heimsótti Donald Trump á mánudaginn notaði bandaríski forsetinn tækifærið til að vara Los Angeles og Seattle enn og aftur við því að leikir gætu verið færðir af öryggisástæðum. Donald Trump varaði einnig meðgestgjafann Mexíkó við árásum í yfirstandandi stríði gegn eiturlyfjum. HM 2026 í fótbolta Donald Trump Mest lesið Þurfti að gúgla Heimi sem hefur nú áhrif á næstu kynslóð Íra Fótbolti Brjálaður fögnuður, nafni flugvallar breytt og T vantaði í tattú Fótbolti „Pabbi, ertu að fara að deyja?“ Handbolti Gæti átt yfir höfði sér þrjátíu ára fangelsi Sport Er undankeppni HM í fótbolta ósanngjörn fyrir Ísland og hinar þjóðir Evrópu? Fótbolti Leikmennirnir skipta 375 milljónum króna á milli sín Fótbolti Stjörnur Grindavíkurliðsins flytja heim til Grindavíkur Körfubolti Káfaði á rassi Haaland og kom honum í stuð Fótbolti Sú dáðasta í sögu liðsins mætti í dulargervi og plataði alla Körfubolti Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Enski boltinn Fleiri fréttir Sýna frá ræðu Arnars eftir að HM draumurinn varð að engu Danir skjálfa á beinunum: Óttast klúður í kvöld Cristiano Ronaldo fær að hitta Donald Trump í dag Leikmennirnir skipta 375 milljónum króna á milli sín Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Er undankeppni HM í fótbolta ósanngjörn fyrir Ísland og hinar þjóðir Evrópu? Káfaði á rassi Haaland og kom honum í stuð Þurfti að gúgla Heimi sem hefur nú áhrif á næstu kynslóð Íra Forseti FIFA eftir fund með Trump: „Bandaríkin munu bjóða heiminn velkominn“ Mættu með skalla og plastpoka til heiðurs goðsögn Brjálaður fögnuður, nafni flugvallar breytt og T vantaði í tattú Settu upp sýningu og sjö evrópsk lið komin á HM Frá Klaksvík á Krókinn Sesko úr leik fram í desember Sagði fögnuð Norðmanna „aumkunarverðan“ Kane náði Pele og var líka yfirlýsingaglaður eftir leik Þrír úrslitaleikir um HM-sæti næstu tvö kvöld Spænsku stelpurnar mæta þeim ensku á Wembley en ekki þær íslensku Liðsfélagi Fanneyjar máluð öll í gulli Fá jafnstóran klefa og karlarnir í Barcelona Hótað tíu leikja banni fyrir færslu á samfélagsmiðlum Sakaði mótherjana um að nota vúdú Liðsfélagi Glódísar Perlu hættir í landsliðinu Liverpool-stjarnan grét í leikslok Robbie Keane syngjandi glaður, þökk sé Heimi og strákunum hans HM-hátíð á Ráðhústorginu í Osló í dag Var eins svalur og þú býst við hjá manni frá Íslandi Sendi Bellingham tóninn: Verður að sætta sig við og virða ákvarðanir mínar Dagskráin í dag: Þjóðverjar og Bónus extra Heimir hylltur og beðinn afsökunar á Twitter Sjá meira