Ís­lenskur lækna­nemi keppir til úr­slita í Bakaraslagnum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Margrét Sól hefur gert það ansi gott í Den store Bafedyst og keppir til úrslita.
Læknaneminn Margrét Sól Torfadóttir keppir til úrslita í dönsku bakarakeppninni Den store bagedyst, Stóra Bakaraslagnum. Hún er annar Íslendingurinn til að taka þátt og hefur þrívegis verið valin meistarabakari vikunnar.

Bakstursþættirnir Den store bagedyst eru danska útgáfan af The Great British Bake-Off og hafa þeir verið sýndir frá 2012. Fjórtánda sería þáttanna var frumsýnd í spetember og er úrslitaþátturinn framundan.

Hin 26 ára Margrét Sól Torfadóttir keppir í nýjustu seríunni en hún flutti til Kaupmannahafnar í upphafi kórónuveirufaraldurs árið 2020 til að læra læknisfræði. Margrét er annar Íslendingurinn til að taka þátt en sá fyrri, Sæþór Kristínsson, sigraði keppnina árið 2021.

Ekki mikill aðdáandi tungumálsins

Margrét Sól hefur staðið sig vel í þáttunum og þrívegis verið valin meistarabakari vikunnar. Meðal þess sem hún hefur bakað er brómberjakaka í öðrum þætti og hjónabandssæla í áttunda þætti.

Margrét var í löngu viðtali á vef DR eftir síðasta þátt þar sem hún ræddi um dvölina í Danmörku, kartöflutungu Dana og gengi hennar í þáttunum til þessa.

Margrét hefur sýnt í þáttunum að hún kann ýmislegt að baka.

„Ísland og Danmörk eru mjög svipuð, Ísland er bara minni útgáfa af Danmörku. Við erum smá hermikrákur, við viljum kósýheitin og allt þetta góða og lítum virkilega upp til Danmerkur og Dana. Ég elska Danmörku,“ sagði Margrét í viðtalinu.

En svo kom „en“ hjá henni.

„Ég er ekki mikill aðdáandi tungumálsins ykkar. Þið segið hlutina ekki eins og þið skrifið þá og hreimurinn ykkar er virkilega erfiður.“

Hún hefði þó fengið næg tækifæri til að læra tungumálið, danska væri enn kennd í skólum þó það væri ekki eftirlætisfag margra. Sagði hún marga íslenska krakka ekki sjá tilganginn í að læra dönsku.

„Ég hefði sjálf ekki trúað því að ég myndi einn daginn flytja til Danmerkur svo ég lærði ekki það mikið. En ég var kannski ekki mjög metnaðarfull heldur,“ sagði hún.

Keppendur fjórtándu seríu í byrjun áður en kvarnaðist úr hópnum.

Flutti til Köben í Covid

Margrét lýsir því í viðtalinu að hún hafi starfað sem listhlaupari á skemmtiferðaskipi en misst vinnuna í upphafi Covid-faraldursins. Hana vantaði þá plan B og ákvað þá að flytja til Danmerkur að læra læknisfræði.

Samkvæmt viðtalinu er hún búin með ellefu annir og á bara eina eftir þar til hún getur loksins kallað sig lækni. Á sama tíma segist hún hafa kolfallið fyrir Kaupmannahöfn.

Ein af kökunum sem Margrét bakaði.

„Mér finnst ég mjög heppin að búa hérna. Það er smá eins og allir hjóli um haldandi á rúnstykki með osti, allt er svo auðvelt, fólk stressar sig minna og skemmtir sér meira en þau gera á Íslandi,“ sagði hún.

Margrét hefur töfrað fram ýmiss konar góðgæti í þáttunum, hún gerði heilaköku í fyrsta þætti, hlaut verðlaun fyrir brómberjaköku í öðrum þætti, bakaði pizzur og brauð og var svo aftur verðlaunuð fyrir hjónabandssælu í sjöunda þætti.

