Kallar nú sjálfur eftir birtingu Epstein-skjalanna

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur breytt um kúrs og hvatt þingmenn Repúblikanaflokksins til að greiða atkvæði með birtingu allra gagna sem yfirvöld sitja á eftir rannsóknir á athafnamanninum Jeffrey Epstein.
Forsetinn sagði á Truth Social í gær að flokksmenn ættu að greiða atkvæði með birtingu gagnanna, þar sem þeir hefðu ekkert að fela. Áköll eftir birtingu væru ekkert annað en örvæntingafullar tilraunir Demókrata til að bein athyglinni frá stórkostlegum árangri stjórnvalda.
Umræða um Epstein-skjölin varpaði skugga á opnun alríkisins í síðustu viku, eftir að bæði Demókratar og Repúblikanar birtu tölvupósta og önnur gögn þar sem Trump kom víða við sögu.
Forsetinn brást við með því að fyrirskipa rannsókn yfirvalda á tengslum Epstein við þekkta Demókrata, til að mynda Bill Clinton. Útspilið vakti hörð viðbrögð, meðal annars meðal Repúblikana, sem hafa sumir kallað eftir birtingu skjalanna og lent upp á kant við forsetann.
Trump hefur hingað til gengið nokkuð langt í því að koma í veg fyrir birtingu skjalanna og meðal annars sett verulegan þrýsting á þingmenn Repúblikanaflokksins sem hafa verið fylgjandi birtingu.
Gert hafði verið ráð fyrir því að allt að 40 Repúblikanar myndu greiða atkvæði með birtingunni í atkvæðagreiðslu í vikunni.
Mögulega hefur Trump ákveðið að breyta um kúrs og kalla sjálfur eftir birtingu gagnanna eftir að ljóst varð í hvað stefndi. Þá er vert að nefna að það liggur ekki fyrir með hvaða hætti gögnin verða birt ef birting verður samþykkt, né hvenær.