Heimir hylltur og beðinn afsökunar á Twitter Árni Jóhannsson skrifar 16. nóvember 2025 23:17 Heimir sigurreifur eftir leikinn í kvöld. Vísir / Getty Eins og hefur komið fram þá var sigur Íra á Ungverjum magnþrunginn og dramatískur en sigurmark þeirra í 2-3 útisigri á Ungverjum kom á 96. mínútu. Heimir Hallgrímsson var hylltur á samfélagsmiðlinum X áður Twitter. Íslendingar á miðlinum spurðu réttilega hvar hatursmenn hans væru og sögðu að Írar ættu að njóta krafta hans á meðan þeirra varir. Where are the haters now? Heimir “World Cup” Hallgrímsson pic.twitter.com/N6dsIeg57Y— Orri Rafn Sigurdarson (@OrriRafn) November 16, 2025 Beat Portugal and Hungary to reach the playoffs. With this beautiful man in charge, never in doubt.Enjoy him while it last Ireland ❤️ pic.twitter.com/7bZ2Yse7zN— Freyr Alexandersson (@freyrale) November 16, 2025 Heimir Hallgrímsson er írsk goðsögn núna eftir erfiða byrjun á riðlinum. After Armenia, it looked done for Heimir HallgrímssonBut by God is he an Irish legend nowWHAT A JOB HE HAS DONE🇮🇪💚🇮🇸 pic.twitter.com/dlkWLKICNG— IrishPropaganda🇮🇪⚽️ (@IrishPropaganda) November 16, 2025 Enjoyed Heimir Hallgrímsson in the midst of the chaos of Troy Parrott’s winner.Most of backroom team (understandably) losing their minds.Hallgrímsson looked like he wanted to make sure the players had their moment, it wasn’t about him, and he knew there was still time left. pic.twitter.com/RyFpKwNP5I— Cian Tracey (@CianTracey1) November 16, 2025 New problem unlocked, can Ireland afford heimir hallgrimsson 🥲— Barry Masterson🎨⚽ (@BarryMasterson) November 16, 2025 I want apologies for Heimir Hallgrimsson— Jack (@_jackk02_) November 16, 2025 Mesta viðurkenning sem Írar geta gefið er væntanlega að setja eftirnafn einstaklings í írskan búning. Heimir O’Hallgrímsson pic.twitter.com/JoPqGU1O5i— Bob Dwyer (@bob__spurs) November 16, 2025 HM 2026 í fótbolta Írland Mest lesið Úkraína - Ísland 2-0 | Krömdu aftur hjörtu Íslendinga Fótbolti Heimir með Íra í HM-umspil eftir ótrúlega dramatík Fótbolti Heimir fékk tilboð: „Pabbi vill ekki vera þar sem stuðningsmenn vilja hann ekki“ Fótbolti Hvernig umspil færi Ísland í? Fótbolti Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Fótbolti Lárus gafst upp og hætti að horfa: „Þeir hentu þeim leik“ Fótbolti Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fótbolti Þungavigtin: Jói Kalli á Tene níu dögum fyrir bikarúrslitaleik Fótbolti Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Fótbolti „Það verða breytingar“ Fótbolti Fleiri fréttir Heimir hylltur og beðinn afsökunar á Twitter „Hefði alltaf valið Gylfa Sig í þetta verkefni“ Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fullkomin undankeppni hjá Noregi Reynslumiklar Valskonur kveðja „Vilt einhvern veginn ekki gera neitt“ Guðlaugur Victor: Æðri máttarvöld sem segja að við séum ekki tilbúnir „Úkraína er ekki betra fótboltalið en við í dag“ Lárus gafst upp og hætti að horfa: „Þeir hentu þeim leik“ Arnar: Ég laug aðeins að strákunum í sumar Óvænt lið Íslands: Hörður, Brynjólfur og Jón Dagur inn Fanneyju skipt út til heiðurs, Elísa lagði upp og Rosengård reddaði sér Hafrún Rakel hetja Bröndby Samningi Caulkers við Stjörnuna rift Erfið byrjun hjá Cecilíu og Karólínu Leiðin á HM: Arnar fer ekki að ljúga núna Heimir með Íra í HM-umspil eftir ótrúlega dramatík Haaland þakklátur mömmu sinni Úkraína - Ísland 2-0 | Krömdu aftur hjörtu Íslendinga Malinovskyi vonar að Albert eigi ekki sinn besta dag 200 gegn 18 þúsund „Það verða breytingar“ Heimir fékk tilboð: „Pabbi vill ekki vera þar sem stuðningsmenn vilja hann ekki“ „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Rebrov: Karakterinn lykilatriði Dagskráin í dag: Úrslitastund í Varsjá Arsenal að missa menn í meiðsli Vigdís Lilja á skotskónum Hákon: Þú vilt spila þessa leiki Spánn og Austurríki við það að komast á HM ´26 Sjá meira