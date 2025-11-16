Arnar Gunnlaugsson var búinn að lofa breytingum á byrjunarliði karlalandsliðs Íslands í fótbolta, fyrir stórleikinn við Úkraínu í dag, og nú hefur liðið verið birt.
Ísland og Úkraína mætast í Varsjá klukkan 17, í úrslitaleik um sæti í HM-umspilinu.
Arnar gerir þrjár breytingar á byrjunarliði Íslands frá 2-0 sigrinum gegn Aserum á fimmtudaginn.
Brynjólfur Willumsson fær risastórt verkefni í sínum fyrsta mótsleik í byrjunarliði, eftir að hafa komið inná sem varamaður í fjórum leikja Íslands í undankeppninni til þessa.
Hörður Björgvin Magnússon kemur inn í vörnina og spilar sinn fyrsta mótsleik frá því árið 2023, eða frá því áður en hann sleit krossband í hné.
Jón Dagur Þorsteinsson snýr einnig aftur í byrjunarliðið. Jóhann Berg Guðmundsson, Kristian Nökkvi Hlynsson og Daníel Leó Grétarsson eru hins vegar á bekknum.
Byrjunarlið Íslands: