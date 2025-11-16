200 gegn 18 þúsund

Búist er við 18 þúsund manns eða svo í stúkunni er Úkraínumenn og Íslendingar takast á um umspilssæti fyrir HM 2026 í fótbolta í Varsjá síðdegis. Áhugavert verður að sjá hvernig strákarnir okkar mæta til leiks en þjálfarinn lofar breytingum.
Valur Páll Eiríksson skrifar frá Varsjá
Arnar Gunnlaugsson sagði í viðtali við Sýn Sport að breytingar yrðu á byrjunarliði Íslands. Þær yrðu fleiri en ein og fleiri en tvær. Líklegast þykir að Kristian Hlynsson og Jóhann Berg Guðmundsson víki en erfiðara er að rýna í frekari breytingar.
Arnar vill að líkindum halda varnarlínunni nokkuð óbreyttri og þá eru engar líkur á því að Andri Lucas Guðjohnsen og Albert Guðmundsson fari úr byrjunarliðinu.
Sergiy Rebrov, þjálfari Úkraínu, sem varð á dögunum faðir í fjórða sinn virtist nokkuð sjálfsöruggur í viðtali við Sýn Sport í gær. Hann man vel sigurinn í Laugardalnum fyrir mánuði síðan og hætta úkraínska liðsins stafar af snöggum sóknum gegn íslenskri varnarlínu sem telur ekki fljótustu menn landsins.
Úkraína skoraði þá úr öllum sínum skotum í 5-3 sigri, en slíkt má ekki henda í dag. Elías Rafn Ólafsson þarf líklega að bjarga marki oftar en einu sinni ef ekki á illa að fara – því líkurnar eru á því að þeir úkraínsku fái sín færi eftir skyndisóknir.
Arnar þykist vita að Ísland skori sín mörk í dag, líkt og í öðrum leikjum í keppninni fram að þessu, en líkurnar segja einnig að Ísland fái á sig fleiri en eitt mark í dag.
Spennan eykst í borginni og um 200 Íslendingar munu koma saman til að styðja strákana. Tólfan ætlar að hita upp á barnum Krolewski klukkan 14:00 á staðartíma.
Leikur dagsins hefst klukkan 17:00 og verður í beinni útsendingu og í opinni dagskrá á Sýn Sport.