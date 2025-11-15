Arsenal að missa menn í meiðsli Árni Jóhannsson skrifar 15. nóvember 2025 22:02 Mikel Arteta þarf að huga að sínum mönnum næstu daga. Landsleikjahlé eru oft sá tími þar sem þjálfara félagsliða þurfa bíða með öndina í hálsinum eftir fréttum af því að sínir menn séu heilir heilsu. Mikel Arteta þarf núna að bíða eftir fréttum af tveimur lykilleikmönnum sem meiddust með landsliðunum sínum um helgina. Fréttir bárust af því í dag að Riccardo Calafiori væri farinn frá ítalska landsliðshópnum sem er að fara að spila við Norðmenn á morgun í mikilvægum leik. Gennaro Gattuso, þjálfari Ítalíu, gat ekki staðfest hverslags meiðsli Calafiori væru þannig að Arteta og hans menn þurfa að komast að því sem fyrst. Þá spiluðu Brassar við Senegal í vináttulandsleik fyrr í dag á heimavelli Arsenal. Gabriel Magalhães, sem er talinn einn besti miðvörður heimsins í dag, þurfti að fara af velli í seinni hálfleik og kvartaði hann undan verk í nára. Sjúkrateymi Arsenal þarf því að bretta upp ermarnar og kanna stöðuna með þessa menn en það eru álagstímar framundan. Brasilía vann leikinn 2-0. Um næstu helgi mætir Arsenal Tottenham í ensku Úrvalsdeildinni og svo strax í vikunni á eftir eru Bayern Munchen andstæðingurinn í Meistaradeild Evrópu. Arsenal trónir á toppi heimafyrir og í Evrópu og vilja örugglega halda góðu gengi áfram. Enski boltinn Mest lesið Hvernig umspil færi Ísland í? Fótbolti Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Fótbolti Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Fótbolti Åge Hareide glímir við sjúkdóm Fótbolti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Fótbolti „Mamma vill bara að ég sé í ballett“ Sport Skrautlegur ferðadagur Fótbolti Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af Fótbolti Leiðin á HM: Sögulegar sættir í Varsjá Fótbolti FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Fótbolti Fleiri fréttir Arsenal að missa menn í meiðsli Vigdís Lilja á skotskónum Hákon: Þú vilt spila þessa leiki Spánn og Austurríki við það að komast á HM ´26 Åge Hareide glímir við sjúkdóm Leiðin á HM: Sögulegar sættir í Varsjá Arna og Sædís spiluðu í sigri Våleranga „Eggert kominn með stóra brosið og allir glaðir“ Belgar í brasi og þurfa að bíða eftir HM-sæti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Bökuðu botnliðið í miðjum slag við Blika Tólfan boðar til partýs í Varsjá Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Lofar að fara sparlega með Isak Skrautlegur ferðadagur Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Hvernig umspil færi Ísland í? Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Holland getur fagnað HM-sæti en Þýskaland þarf stig Króatar á HM en draumur Færeyja úti Afar óvænt tap þegar Finnar hylltu goðsögn Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Rosenörn yfirgefur FH Taylor dæmir úrslitaleikinn í Varsjá Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Montiel til KA Marta getur aftur unnið verðlaunin sem voru nefnd eftir henni Sjá meira