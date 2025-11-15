Spánn og Austurríki við það að komast á HM ´26 Árni Jóhannsson skrifar 15. nóvember 2025 19:00 Spánverjar fagna í eitt af fjórum skiptum gegn Georgíu í dag. Vísir / Getty Fjórum leikjum er nýlokið í undankeppni fyrir HM 2026. Má segja að allt hafi farið eftir bókinni en Spánverjar áttu stærsta sigurinn. Spánn fór létt með Georgíu menn og lauk leiknum með 0-4 sigri gestanna frá Spáni en staðan í hálfleik var orðin 0-3. Ferran Torres og Martin Zubamendi skoruðu eitt mark hvor í leiknum en Mikel Oyarzabal skoraði tvívegis. Spánn er á toppi E riðils með 15 stig í fimm leikjum. Spánn hefur því tryggt sér sæti sitt á HM á næsta ári nema Tyrkir, sem eru í öðru sæti, vinni þá 7-0 eða meira í leik liðanna á þriðjudaginn. Tyrkir festu sig í sessi í öðru sæti E riðilsins með því að leggja Búlgaríu að velli heimafyrir 2-0. Fyrirliðinn Hakan Çalhanoğlu kom heimamönnum yfir en Chernev skoraði sjálfsmark sem tryggði Tyrkjum sigurinn. Þeir geta jafnað Spán að stigum í næsta leik með sigri en komast ekki fram úr þeim nema með stórsigri. Þá vann Wales skyldusigur á Liechtenstein 1-0 á útivelli en Jordan James skoraði markið. Wales á enn möguleika á að komast á HM en þeir eru með 13 stig í þriðja sæti J riðils eins og Norður Makedónar sem eru í öðru sæti. Belgar sitja á toppi riðilsins með 15 stig. Þá unnu Austurríkismenn 0-2 útisigur á Kýpur þar sem Marko Arnautovic skoraði bæði mörkin. Sigurinn þýðir að Austurríki getur ekki farið neðar en annað sæti í H riðlinum. Ef Bosníu og Hersegóvínu mistekst að vinna Rúmena í kvöld þá er HM farseðillinn klár. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Hvernig umspil færi Ísland í? Fótbolti Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Fótbolti Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Fótbolti Åge Hareide glímir við sjúkdóm Fótbolti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Fótbolti „Mamma vill bara að ég sé í ballett“ Sport Skrautlegur ferðadagur Fótbolti Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af Fótbolti Leiðin á HM: Sögulegar sættir í Varsjá Fótbolti FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Fótbolti Fleiri fréttir Arsenal að missa menn í meiðsli Vigdís Lilja á skotskónum Hákon: Þú vilt spila þessa leiki Spánn og Austurríki við það að komast á HM ´26 Åge Hareide glímir við sjúkdóm Leiðin á HM: Sögulegar sættir í Varsjá Arna og Sædís spiluðu í sigri Våleranga „Eggert kominn með stóra brosið og allir glaðir“ Belgar í brasi og þurfa að bíða eftir HM-sæti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Bökuðu botnliðið í miðjum slag við Blika Tólfan boðar til partýs í Varsjá Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Lofar að fara sparlega með Isak Skrautlegur ferðadagur Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Hvernig umspil færi Ísland í? Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Holland getur fagnað HM-sæti en Þýskaland þarf stig Króatar á HM en draumur Færeyja úti Afar óvænt tap þegar Finnar hylltu goðsögn Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Rosenörn yfirgefur FH Taylor dæmir úrslitaleikinn í Varsjá Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Montiel til KA Marta getur aftur unnið verðlaunin sem voru nefnd eftir henni Sjá meira