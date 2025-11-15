Åge Hareide glímir við sjúkdóm Árni Jóhannsson skrifar 15. nóvember 2025 18:11 Åge Hareide, glímir við veikindi og er honum óskað velgengni í þessum bardaga. Vísir /Getty Fyrrum landsliðsþjálfari Íslands, Åge Hareide, glímir við sjúkdóm en það kom fram á blaðamannafundi Ståle Solbakken fyrir leik Norðmanna og Ítalíu á morgun. Ekki hefur komið fram hverskonar sjúkdóm Åge glímir við. Solbakken byrjaði blaðamannafundinn á að segjast vilja senda kveðju til Hareide sem þjálfaði Ísland á árunum 2023 til 2024. Norski landsliðsþjálfarinn talaði um að á meðan Noregur væri á leiðinni í örlagaríkan bardaga þá væri Hareide einnig í miklum bardaga. Norski miðillinn VG talaði um í frétt sinni af blaðamannafundinum að þeir hefðu vitneskju um að Hareide væri veikur. Hann þurfti að gangast undir hnéaðgerð þegar hann hætti með íslenska landsliðið en bæði hnéin hans hafa þurft á lagfæringu að halda. Solbakken staðfesti það þá við VG að Hareide hafði vitað af því að hann ætlaði að senda kveðjuna án þess þó að vilja fara út í um hvernig veikindi væri að ræða. Fjölskylda Hareide og hann sjálfur þyrftu að greina sjálf frá því. VG náði ekki í fjölskyldu Hareide né hann sjálfan til að fá fréttir af veikindum hans. Hareide er víst lentur í Milan og mun fylgjast með leik Noregs og Ítalíu. Solbakken vildi meina að þessar fréttir af Hareide gætu gefið norsku leikmönnunum ástæðu til að standa sig vel. Leikur Ítalíu og Noregs verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay á morgun, 16. nóvember, kl. 19:35. Landslið karla í fótbolta Mest lesið Hvernig umspil færi Ísland í? Fótbolti Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Fótbolti Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Fótbolti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Fótbolti Skrautlegur ferðadagur Fótbolti Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af Fótbolti „Mamma vill bara að ég sé í ballett“ Sport Åge Hareide glímir við sjúkdóm Fótbolti FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Fótbolti Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Fótbolti Fleiri fréttir Åge Hareide glímir við sjúkdóm Leiðin á HM: Sögulegar sættir í Varsjá Arna og Sædís spiluðu í sigri Våleranga „Eggert kominn með stóra brosið og allir glaðir“ Belgar í brasi og þurfa að bíða eftir HM-sæti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Bökuðu botnliðið í miðjum slag við Blika Tólfan boðar til partýs í Varsjá Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Lofar að fara sparlega með Isak Skrautlegur ferðadagur Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Hvernig umspil færi Ísland í? Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Holland getur fagnað HM-sæti en Þýskaland þarf stig Króatar á HM en draumur Færeyja úti Afar óvænt tap þegar Finnar hylltu goðsögn Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Rosenörn yfirgefur FH Taylor dæmir úrslitaleikinn í Varsjá Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Montiel til KA Marta getur aftur unnið verðlaunin sem voru nefnd eftir henni Kominn í hóp þeirra fáu sem hafa verið heilan bílprófsaldur í landsliðinu Jafnaði við Arnór og Ríkharð á markalistanum Ronaldo gæti endað í leikbanni á HM næsta sumar Frændinn mætti með egg og gerði allt vitlaust Sjá meira