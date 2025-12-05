Í bann vegna slakrar landafræðikunnáttu

Hollenski framherjinn Emmanuel Emegha hefur verið dæmdur í eins leiks bann af félagi sínu Strasbourg í Frakklandi af heldur kómískum sökum. Umdeild ummæli féllu ekki vel í kramið hjá stjórnendum liðsins.
Emegha samdi við Strasbourg árið 2023 er hann kom frá Sturm Graz í Austurríki. Hann hefur síðan staðið sig gríðarvel þar sem liðið komst í Evrópukeppni í fyrsta sinn í árabil og varð framganga hans til þess að Chelsea hefur fest kaup á honum fyrir næsta sumar.
Framherjinn hávaxni þekkti þó lítið til franska félagsins þegar hann samdi við það fyrir tveimur árum síðan.
Hreinskilningslega hélt ég að Strasbourg væri í Þýskalandi en það kom í ljós að borgin var í Frakklandi. En ég held að allir þekki til Strasbourg núna, sagði Emegha á dögunum en Strasbourg lenti í sjöunda sæti frönsku deildarinnar í fyrra og komst þar af leiðandi í Sambandsdeild Evrópu.
Þessi ummæli kappans hafa ekki mælst vel fyrir á meðal stuðningsmanna liðsins og stjórnenda þess. Landafræðikunnátta kappans hefur þar af leiðandi komið honum í eins leiks bann hjá liðinu og mun hann ekki spila um helgina.
„Emma lét nokkur klaufaleg ummæli falla við fjölmiðla sem særðu marga og var refsað fyrir það,“ segir Englendingurinn Liam Rosenior, þjálfari Strasbourg.
„Hann þarf líka að gera sér grein fyrir því að allar gjörðir hafa afleiðingar,“ bætti þessi fyrrum leikmaður Fulham og Hull City í ensku úrvalsdeildinni við um hollenska framherjann.
Emegha er sagður hafa skilið ákvörðun félagsins að setja hann í bann vegna skorts á virðingu fyrir reglum og gildum þess.
Strasbourg mætir Breiðabliki í síðustu umferð í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í Strasbourg (í Frakklandi en ekki Þýskalandi) þann 18. desember næst komandi.