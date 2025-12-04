Fótbolti

Meiðsladraugrinn lætur Alexander-Arnold ekki í friði hjá Real Madrid

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Trent Alexander-Arnold fór meiddur af velli í leik Real Madrid á móti Athletic Club Bilbao í gær. Getty/ Ion Alcoba Beitia

Real Madrid hefur staðfest að Trent Alexander-Arnold hafi meiðst á fremri lærvöðva á vinstri fæti í 3-0 sigri liðsins á Athletic Club á miðvikudag.

Hann fór af velli á 55. mínútu á San Mamés og Raúl Asencio kom inn á í hans stað. Alexander-Arnold hafði áður lagt upp fyrsta mark Real Madrid í leiknum fyrir Kylian Mbappé.

„Eftir rannsóknir sem læknateymi Real Madrid gerði á leikmanni okkar, Trent Alexander-Arnold, í dag hefur hann verið greindur með vöðvameiðsli í beina lærvöðvanum (rectus femoris) á vinstri fæti. Fylgst verður með bata hans,“ sagði í yfirlýsingu frá félaginu á fimmtudag.

Hægri bakvörðurinn virtist hafa meiðst í vöðva eftir að hafa sparkað boltanum fram völlinn, haltraði við hliðarlínuna áður en hann bað um skiptingu.

Spænska íþróttablaðið Marca fullyrðir að það verði að minnsta kosti tveir mánuðir í að við sjáum Alexander-Arnold aftur. Í því tilfelli mun Alexander-Arnold missa af að minnsta kosti tíu leikjum í öllum keppnum. Meistaradeildarleikirnir gegn Manchester City, Mónakó og Benfica eru meðal þeirra sem hafa verið aflýstir.

Miðjumaðurinn Eduardo Camavinga var einnig tekinn af velli vegna ökklavandamála.

Fyrsta tímabil Alexander-Arnolds á Bernabéu, eftir að hafa komið frá Liverpool í áberandi félagaskiptum síðasta sumar, hefur þegar raskast mikið vegna meiðsla. Meiðsladraugurinn lætur Alexander-Arnold hreinlega ekki í friði hjá Real Madrid.

Eftir að hafa unnið sér inn sæti í byrjunarliði Madrídar á heimsmeistaramóti félagsliða meiddist hann á læri í september og var fjarverandi í mánuð.

Fjarvera hans bar upp á sama tíma og Dani Carvajal var einnig óleikfær, sem þýddi að miðjumaðurinn Federico Valverde þurfti að leysa af í hægri bakverði.

Síðan hann náði sér af meiðslunum í síðasta mánuði hafði Alexander-Arnold sætt nokkurri gagnrýni fyrir frammistöðu sína, sem fór saman við slakt gengi liðsins, en hann stóð sig betur í leiknum á móti Athletic.

Spænski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

