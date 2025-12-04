Meiðsladraugrinn lætur Alexander-Arnold ekki í friði hjá Real Madrid Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. desember 2025 22:32 Trent Alexander-Arnold fór meiddur af velli í leik Real Madrid á móti Athletic Club Bilbao í gær. Getty/ Ion Alcoba Beitia Real Madrid hefur staðfest að Trent Alexander-Arnold hafi meiðst á fremri lærvöðva á vinstri fæti í 3-0 sigri liðsins á Athletic Club á miðvikudag. Hann fór af velli á 55. mínútu á San Mamés og Raúl Asencio kom inn á í hans stað. Alexander-Arnold hafði áður lagt upp fyrsta mark Real Madrid í leiknum fyrir Kylian Mbappé. „Eftir rannsóknir sem læknateymi Real Madrid gerði á leikmanni okkar, Trent Alexander-Arnold, í dag hefur hann verið greindur með vöðvameiðsli í beina lærvöðvanum (rectus femoris) á vinstri fæti. Fylgst verður með bata hans,“ sagði í yfirlýsingu frá félaginu á fimmtudag. View this post on Instagram A post shared by Soccer Forever (@soccerforever) Hægri bakvörðurinn virtist hafa meiðst í vöðva eftir að hafa sparkað boltanum fram völlinn, haltraði við hliðarlínuna áður en hann bað um skiptingu. Spænska íþróttablaðið Marca fullyrðir að það verði að minnsta kosti tveir mánuðir í að við sjáum Alexander-Arnold aftur. Í því tilfelli mun Alexander-Arnold missa af að minnsta kosti tíu leikjum í öllum keppnum. Meistaradeildarleikirnir gegn Manchester City, Mónakó og Benfica eru meðal þeirra sem hafa verið aflýstir. Miðjumaðurinn Eduardo Camavinga var einnig tekinn af velli vegna ökklavandamála. Fyrsta tímabil Alexander-Arnolds á Bernabéu, eftir að hafa komið frá Liverpool í áberandi félagaskiptum síðasta sumar, hefur þegar raskast mikið vegna meiðsla. Meiðsladraugurinn lætur Alexander-Arnold hreinlega ekki í friði hjá Real Madrid. View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom) Eftir að hafa unnið sér inn sæti í byrjunarliði Madrídar á heimsmeistaramóti félagsliða meiddist hann á læri í september og var fjarverandi í mánuð. Fjarvera hans bar upp á sama tíma og Dani Carvajal var einnig óleikfær, sem þýddi að miðjumaðurinn Federico Valverde þurfti að leysa af í hægri bakverði. Síðan hann náði sér af meiðslunum í síðasta mánuði hafði Alexander-Arnold sætt nokkurri gagnrýni fyrir frammistöðu sína, sem fór saman við slakt gengi liðsins, en hann stóð sig betur í leiknum á móti Athletic. Spænski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Leik lokið: Ísland 23 - 30 Spánn | Hrun í síðari hálfleik Handbolti United missti frá sér sigurinn í lokin Enski boltinn Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Íslenski boltinn Sjáðu íslenska unglinginn hamfletta Esbjerg Fótbolti „Bæði að öskra á hana og í einhverri störukeppni við hana“ Handbolti Horfir á dóttur sína á HM og soninn í Meistaradeildinni Handbolti „Ég hef ekki farið á blæðingar síðan 2014“ Sport Þurfa að hlífa henni við fjölmiðlum vegna heilaþreytu Sport Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Enski boltinn Blótaði áhorfanda og bauð honum í slag Sport Fleiri fréttir Meiðsladraugrinn lætur Alexander-Arnold ekki í friði hjá Real Madrid „Okkur sjálfum að kenna“ United missti frá sér sigurinn í lokin Liverpool minnist Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti Þróttur keypti Adam Árna frá Grindavík „Eina leiðin til að lifa af“ Freyr eftirsóttur: „Hef hafnað öllum boðum“ Óttast að Gísli sé enn á ný lengi frá Sjáðu íslenska unglinginn hamfletta Esbjerg Sjáðu brot af því besta frá öllum í hundrað marka klúbbnum Þegar Ronaldo tætti West Ham í sig Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Sættir sig við dóm fyrir að deila kynferðislegu efni af táningum Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Setja fyrirliða sinn í bann fyrir lélegt viðhorf Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn Mbappé-sýningin heldur áfram hjá Real Madrid Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Mikael og félögum kastað öfugum út úr bikarnum EM 2029 haldið í Þýskalandi Murielle elti Óskar í Garðabæinn Sjá meira