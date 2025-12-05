Lýsti leik uppi á fjalli og milljónir fylgdust með

Suma unga drengi dreymir um að spila fótbolta en aðra dreymir um að verða eins og Gummi Ben og lýsa fótboltaleikjum. Saga fimmtán ára drengs frá Suður-Perú hefur vakið heimsathygli en hann dreymir um að verða fótboltafréttamaður.
Cliver Huaman Sánchez ferðaðist í átján klukkustundir í rútu til Líma og streymdi úrslitaleik Libertadores af hæð fyrir utan leikvanginn. Sagan hans fór á flug á netmiðlum og skyndilega var honum boðið að lýsa leik í perúsku deildinni.
Honum hefur nú verið boðið að mæta á leik Real Madrid og Man City í Meistaradeildinni í næstu viku.
Sánchez lagði í þetta langa ferðalag í von um að lýsa úrslitaleik Copa Libertadores í Líma. Vandamálið? Enginn fréttamannapassi, enginn miði á leikinn og hann var stöðvaður við hliðið.
Flestir hefðu gefist upp, en Cliver fór í jakkafötin sín, fann hæð með útsýni yfir leikvanginn og hóf beina útsendingu beint úr símanum sínum.
Útkoman var ótrúleg, 47 þúsund manns horfðu á í beinni og áhorfið fór yfir tíu milljónir.
Stuttu síðar fékk hann boð frá perúskri fótboltastöð um að taka þátt í útsendingu frá leik Sporting Cristal og Alianza Lima.
Hann hitti meira að segja átrúnaðargoðið sitt, Paolo Guerrero, sem afhenti honum stoltur treyjuna sína.
