Bandaríski landsliðsframherjinn Trinity Rodman er án efa heitasti bitinn á markaðnum í bandaríska kvennafótboltanum en framkvæmdastjóri NWSL-deildarinnar ákvað að beita neitunarvaldi gegn margra milljóna dollara tilboði Spirit til leikmannsins eftirsótta.
Tilraunir Washington Spirit til að halda Trinity Rodman hjá félaginu hafa því rekist á nýja hindrun og þykir nú líklegast að hún semji við félag í Evrópu.
Samkvæmt Bloomberg og The Athletic þá hafði Spirit undirbúið margra milljóna dollara tilboð fyrir Rodman og stjörnuframherjinn var tilbúinn að samþykkja það.
Jessica Berman, framkvæmdastýra NWSL, beitti neitunarvaldi gegn samningi sem hefði haldið einu af andlitum NWSL í Bandaríkjunum.
Fjögurra ára samningurinn hefði að sögn greitt Rodman að meðaltali meira en eina milljón dollara á ári, svipað og hún gæti fengið frá efstu félögum Evrópu, en með stighækkandi launum sem hefðu greitt henni verulega meira á seinni helmingi samningstímans.
Það hefði farið saman við lok gildandi fjölmiðlaréttarsamnings NWSL, þar sem fræðilega séð myndu meiri peningar koma inn með næsta samningi. Berman taldi að sögn að uppbygging samningsins hefði brotið gegn anda deildarinnar. Til að bregðast við því hefur leikmannasamband NWSL að sögn lagt fram kvörtun fyrir hönd Rodman.
„Markmið okkar er að tryggja að bestu leikmenn heims, þar á meðal Trinity, haldi áfram að kalla þessa deild heimili sitt. Við munum gera allt sem við getum, með öllum tiltækum ráðum innan reglnanna, til að halda Trinity Rodman hér,“ sagði talsmaður deildarinnar við The Athletic.
Þrátt fyrir að NWSL segi að deildin vilji gera allt sem hægt er til að halda Rodman innan reglnanna, er óljóst hvaða reglu fyrirhugaður samningur hefði í raun brotið. The Athletic bendir á að reglur NWSL um launaþak virðist ekki banna hækkun launa milli ára svo lengi sem liðið haldi sér undir launaþakinu, og það séu engin takmörk fyrir því hversu há laun eins leikmanns geta orðið.
Launaþakið á að sögn að hækka úr 3,5 milljónum dollara árið 2026 í 4,9 milljónir dollara árið 2029.
Ekkert af þessu eru uppörvandi fréttir fyrir þá sem vilja að Rodman haldi áfram ferli sínum í NWSL, á meðan evrópsk félög, sem eru ekki bundin af launaþaki, halda áfram að sækjast eftir hæfileikum hennar. Nokkrir þekktir leikmenn, eins og Naomi Girma og Alyssa Thompson, hafa þegar farið yfir Atlantshafið í leit að arðbærari samningum.
