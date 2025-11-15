Tólfan boðar til partýs í Varsjá Sindri Sverrisson skrifar 15. nóvember 2025 14:00 Hákon Arnar Haraldsson fær vonandi ástæðu til að fagna svona með Tólfunni á morgun. vísir/Anton Meðlimir Tólfunnar, stuðningssveitar íslensku fótboltalandsliðanna, mættu til Varsjár í nótt og ætla að láta í sér heyra á úrslitaleik Íslands og Úkraínu á morgun um sæti í HM-umspilinu. Ísland þarf jafntefli eða sigur á morgun gegn sterku liði Úkraínu til þess að komast í HM-umspilið sem fram fer í lok mars. Úkraínumenn ætla sér að sama skapi sigur því þá komast þeir í umspilið. Tólfan hefur boðað til partýs fyrir íslenska stuðningsmenn í Varsjá á morgun, á Królewski veitingastaðnum, fjórum tímum fyrir leik. Fulltrúar Tólfunnar flugu beint til pólsku höfuðborgarinnar í nótt og samkvæmt upplýsingum frá KSÍ er búist við að um 200 Íslendingar verði á vellinum á morgun. Þeir meðlimir Tólfunnar sem ekki fóru til Póllands ætla að vanda að hittast á Ölveri á morgun. Tólfan lætur sig ekki vanta þegar íslenska landsliðið þarf stuðning.vísir/Anton Leikur Úkraínu og Íslands hefst klukkan 17 á morgun og er í beinni útsendingu á Sýn Sport. Blaðamannafundur Íslands, þar sem Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari situr fyrir svörum ásamt leikmanni, hefst klukkan 16:15 í dag og verður sýndur í beinni útsendingu á Vísi. HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Hvernig umspil færi Ísland í? Fótbolti Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Fótbolti Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Fótbolti Skrautlegur ferðadagur Fótbolti „Mamma vill bara að ég sé í ballett“ Sport Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af Fótbolti Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Fótbolti Mario sleit krossband: „Gríðarlegt áfall fyrir Njarðvík“ Körfubolti Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Fótbolti FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Fótbolti Fleiri fréttir Tólfan boðar til partýs í Varsjá Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Lofar að fara sparlega með Isak Skrautlegur ferðadagur Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Hvernig umspil færi Ísland í? Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Holland getur fagnað HM-sæti en Þýskaland þarf stig Króatar á HM en draumur Færeyja úti Afar óvænt tap þegar Finnar hylltu goðsögn Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Rosenörn yfirgefur FH Taylor dæmir úrslitaleikinn í Varsjá Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Montiel til KA Marta getur aftur unnið verðlaunin sem voru nefnd eftir henni Kominn í hóp þeirra fáu sem hafa verið heilan bílprófsaldur í landsliðinu Jafnaði við Arnór og Ríkharð á markalistanum Ronaldo gæti endað í leikbanni á HM næsta sumar Frændinn mætti með egg og gerði allt vitlaust „Kom fyrstur út úr leikmannagöngunum með augnaráð sem hefði getað drepið“ Gaman í íslenska klefanum eftir leik Flutt á sjúkrahús eftir höfuðhögg í Meistaradeildinni Heimir um Ronaldo: „Hans kjánaskapur að ráðast á okkar mann“ Eggert Aron mætir fyrir úrslitaleikinn í Póllandi Skytturnar héldu fullkomnu flugi Englands áfram Frakkar á HM og Íslandi dugar jafntefli Sjá meira