Samkvæmt stuðlum á veðmálasíðum er líklegast að Ísland tapi gegn Úkraínu í Varsjá á morgun og þurfi þar með að kveðja HM-drauminn.
Með jafntefli eða sigri kæmist Ísland í umspilið fyrir HM í fótbolta á næsta ári. Úkraína þarf hins vegar sigur, til að taka 2. sæti D-riðils af Íslandi og komast í umspilið.
Lengjan gefur stuðulinn 1,63 á sigur Úkraínu og erlendir veðbankar eru á svipuðum slóðum, með 1,70 í stuðul á sigur Úkraínumanna.
Úkraína vann 5-3 sigur gegn Íslandi á Laugardalsvelli í síðasta mánuði og er í 27. sæti heimslistans, eða 47 sætum ofar en Ísland. Það þarf því ekki að koma á óvart að Úkraínu sé frekar spáð sigri, jafnvel þó að Ísland sé ofar í riðlinum á mun betri markatölu.
Lengjan setur 3,48 í stuðul á jafntefli og 4,82 á sigur Íslands, og eru stuðlar erlendra veðbanka í svipuðum anda nema bara hærri.
Íslenski hópurinn er mættur til Varsjár eftir sigurinn gegn Aserum í Bakú og mun Arnar Gunnlaugsson, ásamt leikmanni, sitja fyrir svörum á blaðamannafundi síðdegis í dag sem ætlunin er að verði í beinni útsendingu á Vísi.
Leikur Úkraínu og Íslands hefst klukkan 17 á morgun að íslenskum tíma, í beinni útsendingu á Sýn Sport.
Enski úrvalsdeildardómarinn Anthony Taylor dæmir leik Úkraínu og Íslands í undankeppni HM 2026 á sunnudaginn.