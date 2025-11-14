Rufu einangrun jaðarhægrisins til að afnema umhverfisreglur Kjartan Kjartansson skrifar 14. nóvember 2025 10:05 Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, (t.h.) flissar með Valerie Hayer, formanni Endurnýjum Evrópu, bandalagi frjálslyndra flokka. Auk fjarhægrimanna greiddu þingmenn Endurnýjum Evrópu atkvæði með bandalagi forsetans. Vísir/EPA Bandalag miðhægriflokka á Evrópuþinginu sem forseti framkvæmdastjórnarinnra tilheyrir rauf samstöðum um einangrun jaðarhægriflokka þar í fyrsta skipti í gær. Það gerðu þeir til þess að útvatna umhverfislöggjöf sambandsins. Óformlegt samkomulag hefur verið á meðal miðjuflokka á Evrópuþinginu um áratugaskeið að halda öfgahægrimönnum frá áhrifum. Flokkar af hægri jaðrinum unnu hins vegar verulega á í síðustu Evrópuþingskosningunum og víða í landskosningum í Evrópu. Ákvörðun Lýðflokks Evrópu (EPP), flokkabandalagi miðhægriflokka, um að taka höndum saman við bandalag fjarhægriflokka um að draga úr kröfum til fyrirtækja í umhverfismálum markaði tímamót. Kristilegi demókrataflokkur Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB, tilheyrir EPP á Evrópuþinginu. Fjarhægriflokkarnir voru sigurreifir eftir atkvæðagreiðsluna. „Heildarhagsmunirnir urðu ofan á en þetta er líka ávöxtur vaxandi áhrifa okkar, sérstaklega hér í þingsal Evrópuþingsins,“ sagði Jordan Bardella frá frönsku Þjóðfylkingunni. Fulltrúar hinna miðflokkanna voru aftur á móti súrir í bragði. „Þetta eru ömurleg merki fyrir meirihlutann í Evrópu, þetta eru ömurleg merki fyrir Evrópu, þetta er ömurlegt fyrir baráttuna gegn loftslagsbreytingum og vörnum gegn barnaþrælkun. Í mínum augum eru þetta mjög, mjög slæm merki fyrir samstarfið næstu fjögur árin,“ sagði Terry Reintke, varaformaður flokkabandalags Græningja, við blaðið Politico. Hluti af þeim reglum sem hægriflokkarnir afnámu snerust um gegnsæi í aðfangakeðjum, þar á meðal um aðbúnað verkamanna. Hluti af afregluvæðingu von der Leyen Tillögurnar sem EPP og fjarhægriflokkarnir náðu saman um gengu meðal annars út á að veita fleiri fyrirtækjum undanþágu frá því að þurfa að standa skil á upplýsingum um umhverfisáhrif starfsemi sinnar. Þá verður ekki lengur krafist loftslagsáætlana í áreiðanleikakönnunum fyrirtækja. Afregluvæðingin í því skyni að auka samkeppnishæfni Evrópu við Kína og Bandaríkin er eitt helsta forgangsmál von der Leyen á öðru kjörtímabili hennar sem forseti framkvæmdastjórnarinnar. Nú þegar er útlit fyrir að Evrópuríki fái að útvista verulegum hluta af þeim samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda sem þau eiga að ná fyrir árið 2040. Það yrði í fyrsta skipti sem heimilt væri að nýta svokallaða alþjóðlegar kolefniseiningar upp í landsmarkmið ríkja í Evrópu. Evrópusambandið Loftslagsmál Umhverfismál Mest lesið Byrjað að daðra við rasíska samsæriskenningu Innlent Helgi Pétursson er látinn Innlent Svona stór er nýja moskítóflugan í samanburði Innlent Fengu nóg og tóku málin í sínar eigin hendur Innlent Skortir lækna í Breiðholti Innlent Klóraði sig til blóðs meðan hann svaf Innlent Embættismenn hafa áhyggjur af sölu F-35 herþota til Sádi Arabíu Erlent Átján ára látnir svara spurningalista um hæfni þeirra til herþjónustu Erlent Staðfesti tveggja ára dóm vegna nauðgunar í jólateiti fyrir austan Innlent Vilja ekki feita innflytjendur Erlent Fleiri fréttir Rufu einangrun jaðarhægrisins til að afnema umhverfisreglur Enginn ákærður eftir umdeilt þrjú hundruð manna áhlaup Átján ára látnir svara spurningalista um hæfni þeirra til herþjónustu Vilja ekki feita innflytjendur Embættismenn hafa áhyggjur af sölu F-35 herþota til Sádi Arabíu BBC biður Trump afsökunar en hafnar bótakröfu Eldar í nær öllum hverfum eftir árásir Rússa á Kænugarð Óttast að Úkraínumenn verji Pokrovsk of lengi „Áratugur er ekki langur tími fyrir þá sem lifðu af“ „Ég er sá sem getur fellt hann“ Leiðtogi AfD segir Rússa ekki ógna Þýskalandi en varar við Pólverjum Minnast þess að tíu ár eru frá hryllingnum í París Lætur ráðherra fjúka vegna umfangsmikils spillingarmáls Alríki fjármagnað út janúar 2026 Stríð Trumps við fjölmiðla teygir sig yfir Atlantshafið Vörpuðu milljörðum erfðabreyttra fræja yfir akra Afganistan Sagði Trump hafa varið klukkustundum með fórnarlambi sínu Bruni jarðefna nær hámarki fyrir 2030 standi menn við orð sín Stærsta flugmóðurskip heims komið til Karíbahafsins Bandamenn Starmer óttast hallarbyltingu Tuttugu fórust þegar tyrknesk herflugvél hrapaði Loftmengun í Delí langt yfir öryggisviðmiðum Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Kom til átaka á mótmælum vegna COP30 Hútar hættir árásum á skip og Ísrael Hafa uppgötvað djöflabýflugu Krefjast tvö þúsund ára fangelsisdóms yfir borgarstjóranum Smallville-leikkona opnar sig í fyrsta sinn um aðkomu sína að kynlífssértrúarsöfnuðinum Grænlenskir góðmálmar og seinagangur bankanna Sprengdi sig í loft upp við dómshús Sjá meira