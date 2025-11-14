Erlent

Rufu ein­angrun jaðar­hægrisins til að af­nema um­hverfis­reglur

Kjartan Kjartansson skrifar
Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, (t.h.) flissar með Valerie Hayer, formanni Endurnýjum Evrópu, bandalagi frjálslyndra flokka. Auk fjarhægrimanna greiddu þingmenn Endurnýjum Evrópu atkvæði með bandalagi forsetans.
Bandalag miðhægriflokka á Evrópuþinginu sem forseti framkvæmdastjórnarinnra tilheyrir rauf samstöðum um einangrun jaðarhægriflokka þar í fyrsta skipti í gær. Það gerðu þeir til þess að útvatna umhverfislöggjöf sambandsins.

Óformlegt samkomulag hefur verið á meðal miðjuflokka á Evrópuþinginu um áratugaskeið að halda öfgahægrimönnum frá áhrifum. Flokkar af hægri jaðrinum unnu hins vegar verulega á í síðustu Evrópuþingskosningunum og víða í landskosningum í Evrópu.

Ákvörðun Lýðflokks Evrópu (EPP), flokkabandalagi miðhægriflokka, um að taka höndum saman við bandalag fjarhægriflokka um að draga úr kröfum til fyrirtækja í umhverfismálum markaði tímamót. Kristilegi demókrataflokkur Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB, tilheyrir EPP á Evrópuþinginu.

Fjarhægriflokkarnir voru sigurreifir eftir atkvæðagreiðsluna.

„Heildarhagsmunirnir urðu ofan á en þetta er líka ávöxtur vaxandi áhrifa okkar, sérstaklega hér í þingsal Evrópuþingsins,“ sagði Jordan Bardella frá frönsku Þjóðfylkingunni.

Fulltrúar hinna miðflokkanna voru aftur á móti súrir í bragði.

„Þetta eru ömurleg merki fyrir meirihlutann í Evrópu, þetta eru ömurleg merki fyrir Evrópu, þetta er ömurlegt fyrir baráttuna gegn loftslagsbreytingum og vörnum gegn barnaþrælkun. Í mínum augum eru þetta mjög, mjög slæm merki fyrir samstarfið næstu fjögur árin,“ sagði Terry Reintke, varaformaður flokkabandalags Græningja, við blaðið Politico

Hluti af þeim reglum sem hægriflokkarnir afnámu snerust um gegnsæi í aðfangakeðjum, þar á meðal um aðbúnað verkamanna.

Hluti af afregluvæðingu von der Leyen

Tillögurnar sem EPP og fjarhægriflokkarnir náðu saman um gengu meðal annars út á að veita fleiri fyrirtækjum undanþágu frá því að þurfa að standa skil á upplýsingum um umhverfisáhrif starfsemi sinnar. Þá verður ekki lengur krafist loftslagsáætlana í áreiðanleikakönnunum fyrirtækja.

Afregluvæðingin í því skyni að auka samkeppnishæfni Evrópu við Kína og Bandaríkin er eitt helsta forgangsmál von der Leyen á öðru kjörtímabili hennar sem forseti framkvæmdastjórnarinnar.

Nú þegar er útlit fyrir að Evrópuríki fái að útvista verulegum hluta af þeim samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda sem þau eiga að ná fyrir árið 2040. Það yrði í fyrsta skipti sem heimilt væri að nýta svokallaða alþjóðlegar kolefniseiningar upp í landsmarkmið ríkja í Evrópu.

