Ronaldo sá rautt og óð reiður til Heimis Sindri Sverrisson skrifar 13. nóvember 2025 21:49 Cristiano Ronaldo benti beint á Heimi Hallgrímsson eftir rauða spjaldið í kvöld. Getty/Niall Carson Cristiano Ronaldo fór reiður í átt að Heimi Hallgrímssyni og lét nokkur vel valin orð falla í átt til íslenska þjálfarans, eftir rauða spjaldið sem hann fékk gegn Írum í undankeppni HM í fótbolta í kvöld. Írarnir hans Heimis unnu frábæran sigur, 2-0. „Kannski var hann að reyna að finna tannlæknatíma,“ grínuðust skríbentar BBC og höfðu greinilega gaman af því þegar Ronaldo óð til Heimis eftir rauða spjaldið. Atvikið má sjá hér að neðan. Klippa: Ronaldo reyndi að rífast við Heimi Ronaldo fékk rauða spjaldið fyrir augljóst olnbogaskot en hann virtist einfaldlega missa stjórn á skapi sínu í augnablik, á 60. mínútu leiksins. Hann lét það ekki stöðva sig í því að fara til Heimis og virtist láta eins og það væri Íslendingnum að kenna að rauða spjaldið fór á loft. Ricardo Carvalho, aðstoðarþjálfari Portúgals, og fleiri reyndu að róa Ronaldo en hann náði að komast til Heimis sem virtist alveg til í að hlusta og á endanum tókust þeir í hendur. Heimir hafði í aðdraganda leiksins talað um að Ronaldo hefði haft mikil áhrif á dómara leiksins í 1-0 tapi Íra í Lissabon í október, og Ronaldo svaraði því í gær með því að segja að Heimir væri sniðugur maður sem væri greinilega að reyna að hafa áhrif á dómarann fyrir leikinn í kvöld. Það þurfti hins vegar ekki að hafa nein áhrif á dómarann til að lyfta rauða spjaldinu og reka Ronaldo af velli, því brot hans var augljóst eins og sjá má hér að ofan. Troy Parrott skoraði bæði mörk Íra í kvöld, í fyrri hálfleiknum, og þar með lifir HM-draumur Íra. Þeir eru í 3. sæti F-riðils, stigi á eftir Ungverjum og þremur á eftir Portúgal, fyrir lokaumferðina á sunnudaginn. Lokaleikur Íra er á útivelli gegn Ungverjum og ljóst að ekkert nema sigur dugar Írlandi þar. HM 2026 í fótbolta Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Mest lesið Uppgjörið: Aserbaísjan - Ísland 0-2 | Öruggur sigur og úrslitaleikur framundan Fótbolti Vildi ekki svara spurningum um afa sinn, Donald Trump Golf Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan Fótbolti Mætti á völlinn með jólamynd af Stefáni Teiti og frú Fótbolti Ronaldo sá rautt og óð reiður til Heimis Fótbolti Leiðin á HM: Fjögur þúsund manns hurfu sporlaust Fótbolti KR - Njarðvík 88-97 | Dýrmætur sigur gestanna Körfubolti Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu Íslenski boltinn Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar Fótbolti ÍR - Grindavík 78-86 | Tveimur hent úr húsi en toppliðið heldur flugi Körfubolti Fleiri fréttir Skytturnar héldu fullkomnu flugi Englands áfram Frakkar á HM og Íslandi dugar jafntefli Ronaldo sá rautt og óð reiður til Heimis Sjáðu mörk ungu strákanna okkar Mætti á völlinn með jólamynd af Stefáni Teiti og frú „Ætla ekki að horfa oft á seinni hálfleikinn til að skemmta mér“ „Það var kominn tími til að ég myndi skora eitt mark“ „Mikill heiður fyrir mig og mína fjölskyldu“ „Sagði við Albert að ég ætlaði að reyna að finna hann eins mikið og ég gat“ Uppgjörið: Aserbaísjan - Ísland 0-2 | Öruggur sigur og úrslitaleikur framundan Haaland verður á HM og langri bið Noregs lýkur Sjáðu mörk Íslands í Bakú Lúxemborg - Ísland 1-3 | Aftur fögnuðu ungu strákarnir okkar Rómantík hjá Arnari: „Feginn að hann sé ekki einhver stuðningsfulltrúi“ Ensku stjörnurnar klæðast hugbreytandi inniskóm Jóhann Berg byrjar og spilar landsleik númer hundrað í kvöld Solskjær til í að taka við norska landsliðinu Stefnir Manchester United vegna „kynferðislegs og líkamlegs ofbeldis“ 23 ára forseti ítalsks félags: „Þú þarft ekki að vera karlmaður til að reka félag“ Franski rapparinn segir deilurnar við Mbappé bara misskilning „Þetta er mjög steikt“ Drap Messi-drauminn í fæðingu: „Ekki raunhæft“ Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi Leiðin á HM: Fjögur þúsund manns hurfu sporlaust Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan Sjáðu Glódísi Perlu tryggja sigur á Evrópumeisturum í tímamótaleik „Veit ekki alveg hvort þetta standist lög og reglur“ Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Sjá meira