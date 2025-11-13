Innlent

Jón Ísak Ragnarsson og Smári Jökull Jónsson skrifa
Birgir Þórarinsson er meðal þeirra sem hafa haldið utan um tónleikana.
Í kvöld fóru fram í Dómkirkjunni í Reykjavík styrktartónleikar fyrir kristna flóttamenn frá héraðinu Nagorno-Karabakh í Armeníu. Birgir Þórarinsson, fyrrverandi alþingismaður, hélt utan um tónleikana hér á landi.

Um 120 þúsund manns þurftu að flýja Nagorno-Karabakh héraðið í Armeníu vegna stríðsátaka árið 2023.

Á tónleikunum í kvöld var meðal annars fyrrverandi forsætisráðherra héraðsins, en allur ágóði af tónleikunum rennur óskiptur í hjálparstarf.

Birgir Þórarinsson heimsótti héraðið sjálfur árið 2020.

„Árið 2020 fór ég sem þingmaður til Nagorno-Karabakh þegar stríðið geisaði þar, og ég sá með eigin augum þær hörmungar sem fylgja stríðsrekstri gagnvart almennum borgurum,“ segir Birgir.

„Þar kynntist ég forsætisráðherranum, og hann sagði mér síðan að hann væri að koma til Íslands og halda hér þessa tónleika, í framhaldi af því að fara til Færeyja.“

„Ég hef svona verið að hjálpa til við þetta, og auk þess Margrét Bóasdóttir frá Þjóðkirkjunni, og við erum að vonast eftir því að sem flestir komi.“

Hópurinn gleymdur

Birgir segir að staðan sé erfið hjá þesum hópi fólks.

„Það voru 120 þúsund manns sem þurftu að flýja sín heimkynni, og þjóðarbrotið hefur búið í Karabakh í sautján hundruð ár, en nú er enginn þar og þau búa sem flóttamenn í Armeníu við erfiðar aðstæður.“

„við erum að reyna styrkja þetta starfa, og dönsku hjálparsamtökin 10-40, þau halda utan um það og við erum að styrkja þau í því.“

Markmið tónleikanna sé meðal annars að vekja athygli á málstaðnum.

„Það hefur gengið mjög vel, ég held að þetta skipti verulega miklu máli, og einnig vegna þess að þessi hópur er bara gleymdur í því ástandi sem ríkir í heiminum.“

„Þess vegna er mjög mikilvægt að vekja athygli á málstaðnum, og það munar um hvert framlag í þessu. Þannig við höfum miklar væntingar um það að við getum hjálpað fólki sem á við erfiðleika að stríða, og eigi þá vonandi betri jól en stefnir í.“

Flóttamenn Armenía

