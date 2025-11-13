Fótbolti

Ensku stjörnurnar klæðast hugbreytandi inni­skóm

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Rashford hefur verið þekktur fyrir góðan fókus og nú gæti hann orðið enn betri.
Frumlegir og litríkir inniskór hafa fangað athygli aðdáenda enska landsliðsins í aðdraganda leikja gegn Serbíu og Albaníu í undankeppni HM.

Landsliðsmenn Englands hafa ítrekað sést klæddir í hnausþykka rauða inniskó frá Nike undanfarna daga og þó þetta líti bara út eins og vel undirbúin markaðssetning eiga skórnir að hafa „hugbreytandi áhrif“ á íþróttafólk.

Marcus Rashford, framherji Barcelona, hefur sést í slíkum skóm og Ezri Konsa, varnarmaður Aston Villa, mætti í þeim á blaðamannafund í gær.

Skórnir eru ekki komnir í almenna sölu en eiga, samkvæmt Nike, að virkja ákveðnar stöðvar í heilanum. Hnúðarnir undir ilinni eiga þannig að senda taugaboð sem hafa „hugbreytandi áhrif og hjálpa íþróttafólki að vera í núinu og tengjast nærumhverfinu“ eins og yfirmaður hjá Nike útskýrði í umfjöllun breska ríkisútvarpsins.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem enska knattspyrnusambandið bryddar upp á einhverjum nýjungum, á Evrópumótinu í fyrra voru leikmenn látnir ganga um með hring frá fyrirtæki Oura sem mældi svefngæði og endurhæfingarhraða, auk þess sem þeir drukku súrgúrkusafa til að koma í veg fyrir krampa.

Landsliðsþjálfarinn, hinn þýski Thomas Tuchel, hefur ekki endilega trú á þessu öllu saman en segir allt sem gæti hjálpað leikmönnum vera af hinu góða.

„Þeir segja mér að þetta hjálpi þeim að einbeita sér á fundum, ég vona bara að þeir trúi því. Það er mikilvægast í þessu, að þeir trúi á vísindin bakvið þetta, þó ég þekki þau ekki sjálfur“ sagði Tuchel.

HM 2026 í fótbolta

