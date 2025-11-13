Í beinni
Fótbolti - Undankeppni EM U21
Lúxemborg
Ísland
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
fimmtudagur 13. nóvember 2025
1 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Undankeppni EM U21
Lúxemborg
Ísland
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Uppgjörið: Aserbaísjan - Ísland 0-2 | Öruggur sigur og úrslitaleikur framundan
Fótbolti
Vildi ekki svara spurningum um afa sinn, Donald Trump
Golf
Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan
Fótbolti
Leiðin á HM: Fjögur þúsund manns hurfu sporlaust
Fótbolti
Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu
Íslenski boltinn
Sigurmark Glódísar olli sögulegu tapi Arsenal
Fótbolti
Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar
Fótbolti
Heimir spurður hvort að enn stafi ógn af Ronaldo
Fótbolti
Drap Messi-drauminn í fæðingu: „Ekki raunhæft“
Fótbolti
Rómantík hjá Arnari: „Feginn að hann sé ekki einhver stuðningsfulltrúi“
Fótbolti
Fleiri fréttir
Haaland verður á HM og langri bið Noregs lýkur
Leik lokið: Aserbaísjan - Ísland 0-2 | Öruggur sigur og úrslitaleikur framundan
Sjáðu mörk Íslands í Bakú
Lúxemborg - Ísland | Ungu strákarnir okkar vilja tengja saman sigra
Rómantík hjá Arnari: „Feginn að hann sé ekki einhver stuðningsfulltrúi“
Ensku stjörnurnar klæðast hugbreytandi inniskóm
Jóhann Berg byrjar og spilar landsleik númer hundrað í kvöld
Solskjær til í að taka við norska landsliðinu
Stefnir Manchester United vegna „kynferðislegs og líkamlegs ofbeldis“
23 ára forseti ítalsks félags: „Þú þarft ekki að vera karlmaður til að reka félag“
Franski rapparinn segir deilurnar við Mbappé bara misskilning
„Þetta er mjög steikt“
Drap Messi-drauminn í fæðingu: „Ekki raunhæft“
Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi
Leiðin á HM: Fjögur þúsund manns hurfu sporlaust
Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu
Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan
Sjáðu Glódísi Perlu tryggja sigur á Evrópumeisturum í tímamótaleik
„Veit ekki alveg hvort þetta standist lög og reglur“
Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar
Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona
EM án Anfield og Old Trafford byrjar í Wales og endar á Wembley
Heimir spurður hvort að enn stafi ógn af Ronaldo
Sigurmark Glódísar olli sögulegu tapi Arsenal
Sjálfsmark Cecilíu skildi á milli í tapi Inter
Glódís hetjan í ótrúlegum sigri á Arsenal
Arna Sif aftur heim
Leiðin á HM: Þetta er hálfpartinn eins og á Manhattan
Uppgjörið: Breiðablik - Fortuna 0-1| Dönsku meistararnir þurftu að hafa fyrir hlutunum
Segir að Yamal sé afar sorgmæddur og sár
Sjá meira
Mest lesið
Uppgjörið: Aserbaísjan - Ísland 0-2 | Öruggur sigur og úrslitaleikur framundan
Fótbolti
Vildi ekki svara spurningum um afa sinn, Donald Trump
Golf
Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan
Fótbolti
Leiðin á HM: Fjögur þúsund manns hurfu sporlaust
Fótbolti
Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu
Íslenski boltinn
Sigurmark Glódísar olli sögulegu tapi Arsenal
Fótbolti
Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar
Fótbolti
Heimir spurður hvort að enn stafi ógn af Ronaldo
Fótbolti
Drap Messi-drauminn í fæðingu: „Ekki raunhæft“
Fótbolti
Rómantík hjá Arnari: „Feginn að hann sé ekki einhver stuðningsfulltrúi“
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Undankeppni EM U21
Lúxemborg
Ísland
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar