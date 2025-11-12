Sjálfsmark Cecilíu Ránar Rúnarsdóttur, markvarðar Inter Milan, var eina markið sem skorað var í fyrri leik liðsins gegn sænsku meisturunum í Häcken í fyrri leik liðanna í Evrópubikarnum í kvöld.
Liðin etja kappi í einvígi í 16-liða úrslitum Evrópubikarinn og fyrri leikur þeirra af tveimur fór fram í Gautaborg.
Eina mark leiksins kom strax á fjórðu mínútu en þá varð Cecilía Rán, sem varði mark Inter í leiknum, fyrir því óláni að skora sjálfsmark. Fyrirgjöf hinnar Bandarísku Tabby Tindell breytti um stefnu af Cecilíu og endaði í netinu en ekki hjálpaði til að í aðdragandanum að skömmu áður hafði boltinn haft viðkomu í Ivönu Andrés, varnarmanni Inter.
Áfall strax í byrjun leiks, bæði fyrir Cecilíu og Inter Milan, en íslenski landsliðsmarkvörðurinn átti hins vegar eftir að grípa vel inn í síðar í leiknum fyrir ítalska liðið sem á enn góðan möguleika á því að komast áfram í næstu umferð fyrir seinni leik liðanna.
Helstu atriði úr leik liðanna má sjá hér.
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var einnig í byrjunarliði Inter Milan í leiknum og spilaði sextíu og sjö mínútur í kvöld á meðan að markvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir var ónotaður varamaður hjá BK Häcken.
Sigurlið einvígisins mætir sigurvegaranum úr einvígi Breiðabliks og Fortuna Hjörring í átta liða úrslitum en fyrri leiknum í því einvígi lauk með 1-0 sigri Fortuna á Kópavogsvelli núna í kvöld.
Frétt uppfærð klukkan 7:30