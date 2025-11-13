Fótbolti

Drap Messi-drauminn í fæðingu: „Ekki raun­hæft“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi kvaddi Barcelona grátandi í ágúst 2021.
Lionel Messi kvaddi Barcelona grátandi í ágúst 2021. Getty/Eric Alonso

Lionel Messi segist vilja snúa aftur til Barcelona og alla stuðningsmenn félagsins dreymir um slíka endurkomu. Forseti félagsins segir aftur á móti að endurkoma Lionel Messi til félagsins sem leikmaður sé ekki raunhæf.

Umræða um Messi og Barcelona fór af stað á ný eftir að argentínska stórstjarnan laumaðist óvænt inn á Spotify Camp Nou-leikvanginn í vikunni.

Heimavöllur Barcelona er enn í endurbyggingu en Messi kom í óvænta heimsókn á sunnudag áður en hann gekk til liðs við argentínska landsliðið á Spáni.

Vill snúa aftur

Messi birti síðar myndir af sér inni á leikvanginum á samfélagsmiðlum með myndatexta þar sem hann sagðist vonast til að „snúa aftur til að kveðja eins og ég fékk aldrei að gera sem leikmaður.“

Í viðtali við Diario Sport ítrekaði Messi síðan ósk sína um að snúa aftur til borgarinnar í framtíðinni, en Laporta hefur dregið úr öllum vonum um að hann klæðist Barça-treyjunni aftur í keppnisleik.

„Brottför hans var ekki eins og við vildum,“ sagði Laporta við Catalunya Radio þegar hann var spurður um ímyndaða endurkomu Messi. „En af fyllstu virðingu fyrir Messi og öllum hjá félaginu, þá er ekki viðeigandi fyrir mig að ýta undir vangaveltur sem eru ekki raunhæfar,“ sagði Laporta.

Forsetinn jafn hissa og hinir

Laporta viðurkenndi að hafa orðið jafn hissa og allir aðrir þegar Messi birtist óvænt á Camp Nou á sunnudag.

Markahæsti leikmaður félagsins í sögunni kom óboðaður, ásamt félaga sínum úr klúbb- og landsliði, Rodrigo de Paul, og var hleypt inn af öryggisvörðum.

Þetta var í fyrsta sinn sem hann sneri aftur á völlinn frá skyndilegri brottför sinni til Paris Saint-Germain árið 2021 og Laporta vonast til að þetta verði fyrsta skrefið í átt að því að skipuleggja heiðursleik fyrir hann þegar endurbótunum er að fullu lokið.

Þetta var sjálfsprottið í anda Barcelona

„Ég vissi ekki að hann væri að koma, en Camp Nou er heimili hans,“ sagði Laporta. „Mér var sagt hvað gerðist. Þetta var falleg bending. Hann var nýbúinn að borða kvöldmat og langaði að koma með nokkrum vinum. Þetta var sjálfsprottið í anda Barcelona,“ sagði Laporta.

„Það er aðeins sanngjarnt að Leo fái fallegustu heiðurskveðju í heimi. Þegar völlurinn er tilbúinn munum við hafa pláss fyrir 105.000 áhorfendur, svo við myndum vilja það,“ sagði Laporta.

34 titlar á tuttugu árum

Messi varði yfir tuttugu árum í Barcelona og spilaði sautján tímabil með aðalliðinu. Hann skoraði 672 mörk í 778 leikjum og vann 34 titla, þar á meðal 10 spænska meistaratitla og fjóra Meistaradeildartitla.

Hann fór til PSG árið 2021, áður en hann gekk til liðs við Inter Miami árið 2023. Hann skrifaði nýlega undir framlengingu á samningi sínum sem framlengir dvöl hans hjá Flórída-klúbbnum til loka MLS-tímabilsins 2028, en þá verður hann 41 árs.

