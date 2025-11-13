Drap Messi-drauminn í fæðingu: „Ekki raunhæft“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. nóvember 2025 12:32 Lionel Messi kvaddi Barcelona grátandi í ágúst 2021. Getty/Eric Alonso Lionel Messi segist vilja snúa aftur til Barcelona og alla stuðningsmenn félagsins dreymir um slíka endurkomu. Forseti félagsins segir aftur á móti að endurkoma Lionel Messi til félagsins sem leikmaður sé ekki raunhæf. Umræða um Messi og Barcelona fór af stað á ný eftir að argentínska stórstjarnan laumaðist óvænt inn á Spotify Camp Nou-leikvanginn í vikunni. Heimavöllur Barcelona er enn í endurbyggingu en Messi kom í óvænta heimsókn á sunnudag áður en hann gekk til liðs við argentínska landsliðið á Spáni. Vill snúa aftur Messi birti síðar myndir af sér inni á leikvanginum á samfélagsmiðlum með myndatexta þar sem hann sagðist vonast til að „snúa aftur til að kveðja eins og ég fékk aldrei að gera sem leikmaður.“ 🚨❌ Barça president Laporta closes doors to reports of short term loan for Leo Messi.“Out of respect for Messi, our players, and our members, it's not the time to speculate with unrealistic scenarios”, told Catalunya Radio. pic.twitter.com/8cnfyn8hlU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2025 Í viðtali við Diario Sport ítrekaði Messi síðan ósk sína um að snúa aftur til borgarinnar í framtíðinni, en Laporta hefur dregið úr öllum vonum um að hann klæðist Barça-treyjunni aftur í keppnisleik. „Brottför hans var ekki eins og við vildum,“ sagði Laporta við Catalunya Radio þegar hann var spurður um ímyndaða endurkomu Messi. „En af fyllstu virðingu fyrir Messi og öllum hjá félaginu, þá er ekki viðeigandi fyrir mig að ýta undir vangaveltur sem eru ekki raunhæfar,“ sagði Laporta. Forsetinn jafn hissa og hinir Laporta viðurkenndi að hafa orðið jafn hissa og allir aðrir þegar Messi birtist óvænt á Camp Nou á sunnudag. Markahæsti leikmaður félagsins í sögunni kom óboðaður, ásamt félaga sínum úr klúbb- og landsliði, Rodrigo de Paul, og var hleypt inn af öryggisvörðum. Þetta var í fyrsta sinn sem hann sneri aftur á völlinn frá skyndilegri brottför sinni til Paris Saint-Germain árið 2021 og Laporta vonast til að þetta verði fyrsta skrefið í átt að því að skipuleggja heiðursleik fyrir hann þegar endurbótunum er að fullu lokið. Þetta var sjálfsprottið í anda Barcelona „Ég vissi ekki að hann væri að koma, en Camp Nou er heimili hans,“ sagði Laporta. „Mér var sagt hvað gerðist. Þetta var falleg bending. Hann var nýbúinn að borða kvöldmat og langaði að koma með nokkrum vinum. Þetta var sjálfsprottið í anda Barcelona,“ sagði Laporta. „Það er aðeins sanngjarnt að Leo fái fallegustu heiðurskveðju í heimi. Þegar völlurinn er tilbúinn munum við hafa pláss fyrir 105.000 áhorfendur, svo við myndum vilja það,“ sagði Laporta. 34 titlar á tuttugu árum Messi varði yfir tuttugu árum í Barcelona og spilaði sautján tímabil með aðalliðinu. Hann skoraði 672 mörk í 778 leikjum og vann 34 titla, þar á meðal 10 spænska meistaratitla og fjóra Meistaradeildartitla. Hann fór til PSG árið 2021, áður en hann gekk til liðs við Inter Miami árið 2023. Hann skrifaði nýlega undir framlengingu á samningi sínum sem framlengir dvöl hans hjá Flórída-klúbbnum til loka MLS-tímabilsins 2028, en þá verður hann 41 árs. Barcelona President Joan Laporta says that Lionel Messi returning to the club isn't happening 🙃 pic.twitter.com/PYUf8cfNVk— ESPN FC (@ESPNFC) November 12, 2025 Spænski boltinn Mest lesið Vildi ekki svara spurningum um afa sinn, Donald Trump Golf Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan Fótbolti Sigurmark Glódísar olli sögulegu tapi Arsenal Fótbolti Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu Íslenski boltinn Heimir spurður hvort að enn stafi ógn af Ronaldo Fótbolti Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar Fótbolti Leiðin á HM: Fjögur þúsund manns hurfu sporlaust Fótbolti Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Enski boltinn Aserar áhugalitlir og völlurinn hálftómur Sport Extraleikarnir: Mættu báðir með markvörð úr silfurliðinu í Peking Körfubolti Fleiri fréttir Drap Messi-drauminn í fæðingu: „Ekki raunhæft“ Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi Leiðin á HM: Fjögur þúsund manns hurfu sporlaust Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan Sjáðu Glódísi Perlu tryggja sigur á Evrópumeisturum í tímamótaleik „Veit ekki alveg hvort þetta standist lög og reglur“ Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona EM án Anfield og Old Trafford byrjar í Wales og endar á Wembley Heimir spurður hvort að enn stafi ógn af Ronaldo Sigurmark Glódísar olli sögulegu tapi Arsenal Sjálfsmark Cecilíu skildi á milli í tapi Inter Glódís hetjan í ótrúlegum sigri á Arsenal Arna Sif aftur heim Leiðin á HM: Þetta er hálfpartinn eins og á Manhattan Uppgjörið: Breiðablik - Fortuna 0-1| Dönsku meistararnir þurftu að hafa fyrir hlutunum Segir að Yamal sé afar sorgmæddur og sár Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Úlfarnir komnir með nýjan þjálfara „Mjög spennt að sjá hvað þær geta“ Leikmaður Keflavíkur kallaður inn í landslið Palestínu Mikael ekki með í leikjunum mikilvægu og Logi er lasinn Strákarnir æfðu í sólinni í Bakú Svona var blaðamannafundur Íslands í Bakú „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Fyrrverandi Chelsea-stjarna missti meðvitund á æfingu San Marínó gæti tryggt sig í umspil um HM-sæti með því að tapa nógu stórt Gefa Íslandi aðeins fimmtán prósent líkur Saka FIFA um að stofna „gervi“ leikmannasamtök Sjá meira