Ísland vann í kvöld ákaflega mikilvægan sigur gegn Aserbaísjan í Bakú, í undankeppni HM í fótbolta. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.
Albert Guðmundsson kom Íslandi yfir eftir tuttugu mínútna leik, eftir snilldarlega sendingu Ísaks Bergmanns Jóhannessonar inn í teig heimamanna.
Sverrir Ingi Ingason bætti svo við öðru marki, sínu fyrsta fyrir Ísland síðan árið 2016, með frábærum skalla eftir ekki síðri fyrirgjöf Jóhanns Bergs Guðmundssonar í hundraðasta leik Jóhanns.
Ísland vann 2-0 sigur og er því sem stendur í 2. sæti síns riðils í undankeppninni. Í kvöld mætast Frakkland og Úkraína en lokaumferðin er svo á sunnudag, þegar Ísland mætir Úkraínu.
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Úkraínu í hreinum úrslitaleik um sæti í umspili til að komast á heimsmeistaramótinu á næsta ári. Þetta var ljóst eftir öruggan 0-2 sigur Íslands á Aserbaísjan í Bakú.