Sverrir Ingi Ingason fagnaði vel eftir að hafa komið Íslandi í 2-0. Hann hafði ekki skorað fyrir landsliðið í níu ár.
Ísland vann í kvöld ákaflega mikilvægan sigur gegn Aserbaísjan í Bakú, í undankeppni HM í fótbolta. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.

Albert Guðmundsson kom Íslandi yfir eftir tuttugu mínútna leik, eftir snilldarlega sendingu Ísaks Bergmanns Jóhannessonar inn í teig heimamanna.

Sverrir Ingi Ingason bætti svo við öðru marki, sínu fyrsta fyrir Ísland síðan árið 2016, með frábærum skalla eftir ekki síðri fyrirgjöf Jóhanns Bergs Guðmundssonar í hundraðasta leik Jóhanns.

Ísland vann 2-0 sigur og er því sem stendur í 2. sæti síns riðils í undankeppninni. Í kvöld mætast Frakkland og Úkraína en lokaumferðin er svo á sunnudag, þegar Ísland mætir Úkraínu.

Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta

