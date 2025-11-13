Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Úkraínu í hreinum úrslitaleik um sæti í umspili til að komast á heimsmeistaramótinu á næsta ári. Þetta var ljóst eftir öruggan 0-2 sigur Íslands á Aserbaísjan í Bakú.
Albert Guðmundsson og Sverrir Ingi Ingason skoruðu mörk Íslands í fyrri hálfleik.
Seinna í kvöld mætir Úkraína Frakklandi og niðurstaðan í þeim leik stjórnar því hvaða úrslit Ísland þarf í úrslitaleiknum í Varsjá á sunnudaginn. Ef Frakkar vinna Úkraínumenn dugir Íslendingum jafntefli, annars þarf íslenskan sigur til að komast í umspilið.
Ísland vann fyrri leikinn gegn Aserbaísjan fyrir tveimur mánuðum, 5-0, og yfirburðir íslenska liðsins voru svipaðir í leiknum í kvöld.
Íslenska liðið var alltaf við stýrið í leiknum í kvöld, var miklu meira með boltann og lét hann ganga vel og bjó til hættuleg færi inn á milli. Þetta var ekki sama markaveislan og í Laugardalnum en frammistaðan angaði af öryggi og yfirvegun og sigurinn var aldrei í hættu.