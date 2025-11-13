Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Leik lokið: Aserbaísjan - Ís­land 0-2 | Öruggur sigur og úr­slita­leikur fram­undan

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Strákarnir okkar fögnuðu vel eftir að Sverrir Ingi Ingason kom Íslandi í 2-0 gegn Aserum.
Strákarnir okkar fögnuðu vel eftir að Sverrir Ingi Ingason kom Íslandi í 2-0 gegn Aserum. Getty/Aziz Karimov

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Úkraínu í hreinum úrslitaleik um sæti í umspili til að komast á heimsmeistaramótinu á næsta ári. Þetta var ljóst eftir öruggan 0-2 sigur Íslands á Aserbaísjan í Bakú.

Albert Guðmundsson og Sverrir Ingi Ingason skoruðu mörk Íslands í fyrri hálfleik.

Seinna í kvöld mætir Úkraína Frakklandi og niðurstaðan í þeim leik stjórnar því hvaða úrslit Ísland þarf í úrslitaleiknum í Varsjá á sunnudaginn. Ef Frakkar vinna Úkraínumenn dugir Íslendingum jafntefli, annars þarf íslenskan sigur til að komast í umspilið.

Ísland vann fyrri leikinn gegn Aserbaísjan fyrir tveimur mánuðum, 5-0, og yfirburðir íslenska liðsins voru svipaðir í leiknum í kvöld.

Íslenska liðið var alltaf við stýrið í leiknum í kvöld, var miklu meira með boltann og lét hann ganga vel og bjó til hættuleg færi inn á milli. Þetta var ekki sama markaveislan og í Laugardalnum en frammistaðan angaði af öryggi og yfirvegun og sigurinn var aldrei í hættu.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið