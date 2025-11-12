Lamine Yamal verður ekki með spænska landsliðinu í þessum glugga eftir að Barcelona sendi hann í litla aðgerð án þess að láta spænska knattspyrnusambandið vita. Stærsta íþróttablað Spánar, Marca, slær því upp að það sé stríð í gangi á milli spænska sambandsins og Barcelona vegna málsins.
Það virðist þó hafa tekið mikið á Lamine Yamal, 18 ára, að þurfa að draga sig úr landsliðshópnum. Það segir að minnsta kosti landsliðsþjálfarinn Luis de la Fuente.
„Hann er afar sorgmæddur og sár,“ sagði De la Fuente samkvæmt AS.
Nárameiðsli hafa hrjáð hinn átján ára gamla leikmann Barcelona en samkvæmt spænska knattspyrnusambandinu hefur Barcelona framkvæmt útvarpsbylgjumeðferð á leikmanninum án vitundar landsliðsins.
„Þetta er leikmaður sem er mjög skuldbundinn landsliðinu og hann er mjög vel liðinn. Hann yfirgaf hópinn mjög sorgmæddur, hann hafði hlakkað til að spila þessa leiki. Hann vill líka eiga gott tímabil með félagsliðinu og komast í gott form fyrir HM,“ sagði landsliðsþjálfarinn við AS.
„Það er hann sem þjáist mest vegna þessa. Hann vill alltaf vera hér,“ sagði De la Fuente
De la Fuente segir að sambandið milli spænska landsliðsins og Barcelona sé gott en Marca skrifar að „allsherjarstríð“ eigi sér nú stað á milli sambandsins og stórklúbbsins.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Barcelona og landsliðið hafa verið á öndverðum meiði varðandi líkamlegt ástand Yamal.
Leikmaðurinn þarf nú sjö til tíu daga hvíld áður en hann getur spilað fótbolta aftur, sem þýðir að hann ætti að vera klár þegar landsleikjahléinu lýkur, en þá tekur Barcelona á móti Athletic Club þann 22. nóvember næstkomandi.