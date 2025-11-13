Erlent

Leið­togi AfD segir Rússa ekki ógna Þýska­landi en varar við Pól­verjum

Samúel Karl Ólason skrifar
Tino Chrupalla, annar leiðtoga flokksins Valkostur fyrir Þýskaland, eða AfD.
Tino Chrupalla, annar leiðtoga flokksins Valkostur fyrir Þýskaland, eða AfD. EPA/CLEMENS BILAN

Tino Chrupalla, annar af æðstu leiðtogum flokksins Valkostur fyrir Þýskaland eða AfD, segir Þýskalandi ekki stafa nokkur ógn af Rússlandi Vladimírs Pútín. Það sama segir hann þó ekki um Pólland. Churpalla telur að Þýskalandi gæti stafað ógn af Póllandi.

Í sjónvarpsviðtali á þriðjudaginn sagði Chrupalla að Pútín hefði ekki gert honum neitt og að hann sæi ekki hvernig Rússland ógnaði Þýskalandi á nokkurn hátt, að svo stöddu.

Eins og fram kemur í frétt Politico sneri Churpalla sér að Póllandi í kjölfarið og sagði að það væri meðal ríkja sem gætu hins vegar ógnað Þýskalandi. Vísaði hann meðal annars til þess að yfirvöld í Póllandi hafa neitað að framselja úkraínskan mann sem talinn er hafa komið að skemmdarverkinu á Nord Stream gasleiðslunum árið 2022.

Það væri til marks um að Pólverjar hefðu aðra hagsmuni en Þjóðverjar, samkvæmt pólska miðlinum TVP World.

„Pólland getur einnig ógnað okkur,“ sagði Churpalla.

Í þættinum básúnaði hann einnig áróður Rússa um að Vesturlönd bæru ábyrgð á innrás Pútíns í Úkraínu.

AfD hefur verið flokkaður sem öfgasamtök í Þýskalandi en fylgi hans hefur þó aukist nokkuð í Þýskalandi að undanförnu.

Sakaðir um njósnir fyrir Rússa

Leiðtogar AfD hafa lengi verið sakaðir um að ganga erinda yfirvalda í Rússlandi og hafa þær ásakanir orðið háværari með auknu fylgi þeirra í Þýskalandi. Miðjumenn á þýska þinginu segja AfD þjóna hagsmunum Þýskalands og því hefur einnig verið haldið fram að Rússar noti meðlimi AfD til njósna.

Það hefur Marc Henrichmann, íhaldssamur formaður leyniþjónustumálanefndar þýska þingsins, til að mynda haldið fram, samkvæmt Politico.

Hann sagði í nýlegu viðtali að Rússar væru að nýta AfD flokkinn til njósna, með góðfúslegu leyfi leiðtoga hans.

„Rússar eru klárlega að nota áhrif á þingi, sérstklega innan AfD, til njósna og söfnunnar viðvkæmra upplýsinga,“ sagði Henrichmann.

Alice Weidel leiðir AfD með Chrupalla.EPA/CLEMENS BILAN

Í sömu grein var vitnað í Georg Maier, innanríkisráðherra Þýringalands, en hann sagði að þingmenn AfD hefðu sent fjölda fyrirspurna til sín. Svo virtist sem þeim væri ætlað að varpa ljósi á öryggisgalla á mikilvægum innviðum Þýskalands.

Maier sagði þingmennina hafa sérstakan áhuga á drónavörnum, upplýsingatækni lögreglunnar og aðgerðum þýska hersins.

„Maður fær þá tilfinningu að AfD sé hreinlega að vinna sig í gegnum spurningalista frá Kreml.“

Í þættinum á þriðjudaginn sagði Churpalla að þessar ásakanir væru fáránlegar og að sífellt væri verið að saka flokkinn um eitthvað sem hefði aldrei verið sannað.

Aðstoðarmaður fyrrverandi Evrópuþingmanns AfD nýlega dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir að njósna í þágu Kínverja. Þingmaðurinn sjálfur hefur verið rannsakaður vegna gruns um að hann hafi tekið við mútum frá Kína og Rússlandi.

Deilur um þingmenn sem vilja til Rússlands

Nýlega komu upp deilur innan AfD vegna hóps stjórnmálamanna flokksins sem ætluðu að ferðast til Rússlands og sækja þar ráðstefnu BRICS-ríkjanna svokölluðu.

Alice Weidel, hinn leiðtogi AfD, hefur reynt að hreinsa ímynd flokksins þegar kemur að viðhorfum meðlima hans til Rússlands. Samkvæmt Politico hefur hún frekar viljað leggja áherslu á bætt tengsl við ríkisstjórn Donalds Trump í Bandaríkjunum, og hefur hún reynt að stöðva ferðalag áðurnefndra stjórnmálamanna til Rússlands.

Þýskaland Rússland Vladimír Pútín Pólland Innrás Rússa í Úkraínu

