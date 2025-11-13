Moskító mætt á Suðurland Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 13. nóvember 2025 09:16 Moskítófluga. Björn Hjaltason Moskítóflugur hafa fundist í hesthúsi á Suðurlandi. Frá þessu greinir Björn Hjaltason sem var fyrsti maðurinn til að finna moskítóflugur hér á landi í Kjós í Hvalfirði. Björn greinir frá þessu inni á Facebook hópnum Skordýr á Íslandi. Þar tekur hann fram að frá því að moskítóflugan hafi fundist á Vesturlandi hafi moskítómanía gripið um sig meðal þjóðarinnar. Fólk hafi séð kvikindið í hverju horni og myndir hrúgist inn af allskonar skordýrum sem fólk telji að séu moskítóflugur, jafnvel fiðrildum. „EN - á mánudagskvöld síðastliðið barst mér mynd austan úr sveitum af flugu sem vissulega var moskító. Við Matti skondruðumst austur í morgunsárið daginn eftir til að kanna málið og ekki var um að villast. Í hesthúsi á bæ einum tóku á móti okkur nokkrar moskítóflugur og það sem meira er, að ekki var um sömu tegund að ræða og þá sem ég hef verið að finna undanfarið. Tegundin er af ættkvíslinni Culex en frekari greining liggur ekki fyrir.“ Segir hann rétt fyrir bændur og búalið á Suðurlandi að hafa augun hjá sér á næstunni, verði vart við óvanalegan flugnagang í gripahúsum. Flugan uppgötvaðist fyrst í lok október. Fréttastofa ræddi við prófessor emeritus um málið sem sagðist telja það taka fluguna um tíu til fimmtíu ár að koma sér fyrir um land allt. Fréttastofa fór yfir málið í lok október og hvernig flugan sé líkleg að dreifa sér um landshluta með tilliti til dreifingar lúsmýs. Skordýr Tengdar fréttir Tegundin sé líklega komin til að vera Moskítóflugan sem fannst í Kjós um helgina er af tegund sem er algeng og útbreidd um alla Evrópu og þrífst vel í köldu loftslagi. Líklegt er að tegundin sé komin til að vera en Náttúrufræðistofnun fylgist með. 20. október 2025 12:40 Bítur eins og lúsmý en er stærra og stingur dýpra Moskítófluga sem fannst um helgina í Kjós er af tegund sem er sérlega lunkin við að halda sér á lífi á veturna. Sérfræðingur segir tímaspursmál hvenær hún verði búin að dreifa sér um land allt. Koma flugunnar veldur heilbrigðisyfirvöldum ekki hugarangri. 20. október 2025 23:15 Mest lesið Þorleifur Kamban er látinn Innlent Hellti bjór yfir slasaðan hjólreiðamann sem lá í götunni Innlent Stríð Trumps við fjölmiðla teygir sig yfir Atlantshafið Erlent Veðmálafyrirtækin geti eflt íþróttafélög til muna Innlent Lætur ráðherra fjúka vegna umfangsmikils spillingarmáls Erlent Moskító mætt á Suðurland Innlent Árelía kveður borgarpólitíkina Innlent Loftgæði verði áfram slæm Innlent Tillaga Sjálfstæðismanna um gjaldfrjáls stæði á messutíma felld Innlent „Meiddist og varð mjög hræddur um líf sitt“ Innlent Fleiri fréttir ÍSÍ ætli að skoða kostnað við æfingagjöld barna Moskító mætt á Suðurland Tillaga Sjálfstæðismanna um gjaldfrjáls stæði á messutíma felld Hellti bjór yfir slasaðan hjólreiðamann sem lá í götunni Veðmálafyrirtækin geti eflt íþróttafélög til muna Framlag Íslands til Parísarsamningsins óháð ESB-markmiði Loftgæði verði áfram slæm Árelía kveður borgarpólitíkina Tilfinningar í þingsal og Inga brosir hringinn „Meiddist og varð mjög hræddur um líf sitt“ Nú eru kettir og hundar leyfðir í fjölbýli Vondar fréttir af tollum ESB og gróf árás á Stuðlum Samingur SÞ um réttindi fatlaðs fólks lögfestur Hæstiréttur hafnaði kröfum hópnauðgara Íbúar kvarta undan myrkri „Dáldið vók“ Diljá sé sjálf með forneskjuleg viðhorf til kvenna Starfsmaður Stuðla grunaður um að ráðast á barn Sonurinn týndur síðan í ágúst „Ég hef aldrei grátið af gleði áður en ég gerði það í gær“ Leiðbeinandinn ákærður fyrir að nauðga einu barni tvisvar Ísland ekki undanþegið verndartollum ESB á kísilmálm Dularfullar skemmdir reyndust vera eftir strangheiðarlegt óhapp Móta stefnu um notkun gervigreindar Dómsmál á hendur starfsmanni Múlaborgar hafið Þorleifur Kamban er látinn Safnar undirskriftum til varnar síðdegisbirtunni Umræða um að flokkurinn beri skarðan hlut jaðri við áróður Drífa Kristín skipuð skrifstofustjóri á skrifstofu löggæslumála Krefjast þess að stjórnvöld slíti samstarfi við Anthropic Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Sjá meira