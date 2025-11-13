Innlent

Moskító mætt á Suður­land

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Björn Hjaltason

Moskítóflugur hafa fundist í hesthúsi á Suðurlandi. Frá þessu greinir Björn Hjaltason sem var fyrsti maðurinn til að finna moskítóflugur hér á landi í Kjós í Hvalfirði.

Björn greinir frá þessu inni á Facebook hópnum Skordýr á Íslandi. Þar tekur hann fram að frá því að moskítóflugan hafi fundist á Vesturlandi hafi moskítómanía gripið um sig meðal þjóðarinnar. Fólk hafi séð kvikindið í hverju horni og myndir hrúgist inn af allskonar skordýrum sem fólk telji að séu moskítóflugur, jafnvel fiðrildum.

„EN - á mánudagskvöld síðastliðið barst mér mynd austan úr sveitum af flugu sem vissulega var moskító. Við Matti skondruðumst austur í morgunsárið daginn eftir til að kanna málið og ekki var um að villast. Í hesthúsi á bæ einum tóku á móti okkur nokkrar moskítóflugur og það sem meira er, að ekki var um sömu tegund að ræða og þá sem ég hef verið að finna undanfarið. Tegundin er af ættkvíslinni Culex en frekari greining liggur ekki fyrir.“

Segir hann rétt fyrir bændur og búalið á Suðurlandi að hafa augun hjá sér á næstunni, verði vart við óvanalegan flugnagang í gripahúsum. Flugan uppgötvaðist fyrst í lok október. Fréttastofa ræddi við prófessor emeritus um málið sem sagðist telja það taka fluguna um tíu til fimmtíu ár að koma sér fyrir um land allt.

Fréttastofa fór yfir málið í lok október og hvernig flugan sé líkleg að dreifa sér um landshluta með tilliti til dreifingar lúsmýs.

