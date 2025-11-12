Mikael ekki með í leikjunum mikilvægu og Logi er lasinn Ágúst Orri Arnarson skrifar 12. nóvember 2025 13:36 Mikael Neville Anderson verður ekki með en vonast er til að Logi Tómasson geti spilað. vísir Mikael Neville Anderson verður ekki með íslenska landsliðinu í leikjunum gegn Aserbaísjan á morgun og Úkraínu á sunnudag. Logi Tómasson hefur verið að glíma við veikindi en vonir eru bundnar við að hann verði klár í slaginn á morgun. Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson greindi frá þessu á blaðamannafundi í hádeginu. Hann sagði Mikael Neville ekki hafa komið til móts við hópinn í Aserbaísjan, hann hafi orðið eftir í Svíþjóð, þar sem hann spilar með liði Djurgarden, og mun gangast undir frekari rannsóknir á meiðslunum þar í landi. „Við ákvaðum að skilja hann eftir í Svíþjóð svo hann gæti farið í MRI myndatöku, við vildum gefa honum allan séns til að ná þessum mikilvægu leikjum en því miður fengum við þær fréttir áðan að hann sé ekki í standi til að koma til móts við okkur.“ Arnar sagði líklegt að leikmaður yrði tekinn inn í hópinn í stað Mikaels, en það yrði ekki gert fyrr en eftir leikinn gegn Aserbaísjan á morgun. Þá kemur auðvitað líka í ljós hvort einhverjir aðrir leikmenn forfallist og fleiri breytingar þurfi að gera. Arnar sagði einnig frá því að vinstri bakvörðurinn Logi Tómasson hefði verið að glíma við veikindi. „Logi er búinn að vera smá lasinn, en ætti að vera klár á morgun“ sagði landsliðsþjálfarinn. Teymi Sýnar mun fylgja okkar mönnum eftir hvert fótmál framyfir leikina gegn Aserbaísjan og Úkraínu. Leikurinn gegn Aserbaísjan hefst klukkan 17:00 á morgun og verður sýndur í opinni dagskrá á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Súkkulaðimjólkin sögð betri fyrir íþróttafólk en íþrótta- eða orkudrykkir Sport Norðmenn rífast um hvort kynferðisafbrotamaður eigi að spila með landsliðinu Fótbolti Fyrri úrslitaleikurinn af tveimur Fótbolti Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Enski boltinn Tveir áhorfendur létust á mismunandi tímum á sama leikvangi Sport „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Íslenski boltinn Saka FIFA um að stofna „gervi“ leikmannasamtök Fótbolti Ísold verður bolabítur og heldur til á upphafsslóðum REM næstu árin Sport San Marínó gæti tryggt sig í umspil um HM-sæti með því að tapa nógu stórt Fótbolti „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Enski boltinn Fleiri fréttir Leikmaður Keflavíkur kallaður inn í landslið Palestínu Mikael ekki með í leikjunum mikilvægu og Logi er lasinn Strákarnir æfðu í sólinni í Bakú Svona var blaðamannafundur Íslands í Bakú „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Fyrrverandi Chelsea-stjarna missti meðvitund á æfingu San Marínó gæti tryggt sig í umspil um HM-sæti með því að tapa nógu stórt Gefa Íslandi aðeins fimmtán prósent líkur Saka FIFA um að stofna „gervi“ leikmannasamtök „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Cristiano Ronaldo segist eiga bara eitt eða tvö ár eftir Fyrri úrslitaleikurinn af tveimur Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Norðmenn rífast um hvort kynferðisafbrotamaður eigi að spila með landsliðinu Arna hélt hreinu og lagði upp sigurmarkið Eiður Aron fylgir Davíð Smára til Njarðvíkur Aftur brotist inn til Sterling en núna var hann heima Graham Potter: Það er allt í lagi með Alexander Isak Mamma hans trúði honum ekki Setja rúma fjóra milljarða í það að losa fótboltavelli við allt gúmmikurlið Barcelona fór á bak við spænska sambandið og sendi Yamal í aðgerð FH-stelpurnar sáu um mörkin í sannfærandi sigri Íslands „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Þurfa að borga háar fjárhæðir fyrir bílastæði á HM Liverpool-stjarna vill ekki spila fyrir ítalska landsliðið María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Gummi Ben fékk hláturskast ársins Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Sjá meira