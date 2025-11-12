Gefa Íslandi aðeins fimmtán prósent líkur Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. nóvember 2025 10:31 Ísland náði í afar mikilvægt jafntefli við Frakka á Laugardalsvelli í október. Hér fagnar GUðlaugur Victor Pálsson marki sínu í leiknum. vísir/Anton Íslenska fótboltalandsliðið á enn góða möguleika á komast í umspil um sæti í lokakeppni heimsmeistaramótsins en það þarf þó ýmislegt að ganga upp hjá liðinu í lokaleikjunum sem eru í þessum landsliðsglugga sem stendur nú yfir. Íslenska liðið þarf að vinna Aserbaídsjan á útivelli í fyrri leiknum, treysta á að Frakkar vinni Úkraínumenn á sama tíma og fá síðan úrslitaleik á móti Úkraínumönnum í lokaleiknum. Tölfræðingarnir á Football Meets Data hafa dundað sér við að reikna út líkurnar á því að þjóðir komist í þetta umspil. Sigurvegari í hverjum riðli kemst beint á HM en liðin tólf í öðru sæti keppa um fjögur laus sæti í umspilinu. Útreikningar þeirra gefa íslenska landsliðinu aðeins fimmtán prósent líkur á því að komast í umspilið sem þýðir að það eru 84 prósent líkur á því að Úkraínumenn tryggi sér annað sætið í riðlinum. Frakkar eru öruggir með sæti í umspilinu en ekki öruggir með fyrsta sætið og þar með sæti á HM: Franska landsliðið er með 10 stig, þremur stigum meira en Úkraína (7 stig) og sex stigum meira en Ísland (4 stig). Íslenska liðið er með einu marki betri markatölu og nægir því jafntefli verði liðin jöfn að stigum eftir fyrri leikina í þessum glugga. Það er hins vegar ljóst að slæm úrslit í fyrri leikjum gluggans gætu þýtt að íslenska liðið væri úr leik. Íslenska liðið þarf því að byrja á því að vinna Aserbaísjan áður en eitthvað gott gerist. Sá mikilvægi leikur er strax á fimmtudaginn. Stórþjóð á sama möguleika og Ísland í öðrum riðli en það er Þýskaland sem er einnig með fimmtán prósenta líkur á sæti í umspili. Serbar, Danir eru með 19 prósent líkur og Írarnir hans Heimis Hallrímssonar standa verr með aðeins tíu prósent líkur. Líkur á því að komast í umspilið um laus sæti á HM 2026. Football Meets Data Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Súkkulaðimjólkin sögð betri fyrir íþróttafólk en íþrótta- eða orkudrykkir Sport Norðmenn rífast um hvort kynferðisafbrotamaður eigi að spila með landsliðinu Fótbolti Fyrri úrslitaleikurinn af tveimur Fótbolti Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Enski boltinn Tveir áhorfendur létust á mismunandi tímum á sama leikvangi Sport „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Íslenski boltinn McIlroy glaður að vera laus við pólitíkina í golfi Sport Mætti í vinnuna eins og ekkert sé 48 tímum eftir heimsmet í 160 km hlaupi Sport Stólarnir gáfust ekki upp og gengu frá Manchester Körfubolti Ísold verður bolabítur og heldur til á upphafslóðum REM næstu árin Sport Fleiri fréttir Gefa Íslandi aðeins fimmtán prósent líkur Saka FIFA um að stofna „gervi“ leikmannasamtök „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Cristiano Ronaldo segist eiga bara eitt eða tvö ár eftir Fyrri úrslitaleikurinn af tveimur Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Norðmenn rífast um hvort kynferðisafbrotamaður eigi að spila með landsliðinu Arna hélt hreinu og lagði upp sigurmarkið Eiður Aron fylgir Davíð Smára til Njarðvíkur Aftur brotist inn til Sterling en núna var hann heima Graham Potter: Það er allt í lagi með Alexander Isak Mamma hans trúði honum ekki Setja rúma fjóra milljarða í það að losa fótboltavelli við allt gúmmikurlið Barcelona fór á bak við spænska sambandið og sendi Yamal í aðgerð FH-stelpurnar sáu um mörkin í sannfærandi sigri Íslands „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Þurfa að borga háar fjárhæðir fyrir bílastæði á HM Liverpool-stjarna vill ekki spila fyrir ítalska landsliðið María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Gummi Ben fékk hláturskast ársins Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Rúmlega þúsund leikmenn til rannsóknar: Liðsfélagi Loga settur í bann Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ingibjörg fagnaði langþráðum sigri Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Sjá meira