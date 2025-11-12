Noregur er aðeins einum sigri frá því að komast á HM í fótbolta í fyrsta sinn síðan 1998 en umræðan í norskum fjölmiðlum snýst um allt annað en velgengni liðsins innan vallar. Andreas Schjelderup var valinn í landsliðið þrátt fyrir að eiga yfir höfði sér dóm fyrir að dreifa barnaklámi.
Schjelderup er hluti af norska landsliðshópnum sem mætir Eistlandi á fimmtudag og Ítalíu á mánudag, á þriðjudag þarf hann svo að mæta fyrir dómstól í Kaupmannahöfn þar sem hann er ákærður.
Búist er við því að Schjelderup muni játa brot sitt, eins og hann gerði á Instagram síðastliðinn laugardag. Hann er ákærður fyrir að hafa dreift myndbandi af einstaklingi undir lögaldri í kynferðislegri athöfn.
Í langri færslu á Instagram útskýrði hinn 21 árs gamli Schjelderup sína hlið af atvikinu, sem átti sér stað þegar hann var 19 ára gamall leikmaður Nordsjælland í Danmörku.
Samkvæmt honum fékk hann myndbandið sent á Snapchat og áframsendi það svo eftir að hafa aðeins horft á nokkrar sekúndur, hann hafi því ekki gert sér fyllilega grein fyrir því hvers kyns myndefni þetta væri, en áttaði sig á mistökunum og iðraðist.
Landsliðsþjálfari Noregs, Stale Solbakken, greindi frá því á blaðamannafundi í gær, sem snerist nánast allur um Schjelderup, að leikmaðurinn yrði áfram hluti af hópnum.
„Ég er nokkuð viss um að það sé rétti hluturinn til að gera. Hann getur ekki borið fyrir sig neinar afsakanir en hann mun leggjast flatur og biðjast fyrirgefningar. Ég er viss um að þetta muni ekki endurtaka sig og hann mun eflaust hugsa sig tvisvar um áður en hann áframsendir eitthvað á Snapchat aftur“ sagði Solbakken við norska ríkisútvarpið.
Liðsfélagar Schjelderup í landsliðinu hafa einnig komið honum til varnar, sem og norsku samtökin gegn kynferðisofbeldi, sem hrósuðu honum fyrir að stíga fram og viðurkenna mistök.
Síðan Schjelderup játaði sekt sína á Instagram á laugardaginn hefur hávær umræða átt sér stað í Noregi um hvort hann eigi að draga sig úr landsliðshópnum. Sumir ganga svo langt að segja hann eiga alfarið að hætta með landsliðinu.
„Besta niðurstaðan fyrir báða aðila væri ef Schjelderup áttaði sig á afleiðingum sem það hefur að hann sé í landsliðinu“ sagði knattspyrnusérfræðingur TV 2, Mina Finstad Berg.
Samkvæmt VG á Schjelderup yfir höfði sér sjö daga skilorðsbundinn fangelsisdóm auk sektar.
Ekki ósvipað mál vofir yfir landsliði Íslands sem mætir Aserbaísjan og Frakklandi í vikunni. Albert Guðmundsson var ákærður fyrir kynferðisbrot á síðasta ári en sýknaður af Héraðsdómi Reykjavíkur. Málinu hefur verið áfrýjað til Landsréttar og Albert sat aðalmeðferð málsins í síðustu viku en niðurstöðu er að vænta í byrjun næsta mánaðar.
Ólíkt norska knattspyrnusambandinu er KSÍ hins vegar með viðbragðsáætlun, sem var uppfærð í fyrra og segir nú til um að Albert megi spila, vegna þess að síðasta niðurstaða í dómsmáli gildir og þá var hann sýknaður.
Norska sambandið myndi eflaust græða á því að setja sig í samband við kollega sína á Íslandi, sem hafa þurft að glíma við nokkur svona mál síðustu ár og gætu miðlað reynslu sinni.