Liverpool-stjarna vill ekki spila fyrir ítalska landsliðið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. nóvember 2025 10:02 Federico Chiesa fagnar einu marka sinna fyrir Liverpool. Getty/Gaspafotos Federico Chiesa vill enn ekki spila fyrir ítalska karlalandsliðið í knattspyrnu. Ítalska landsliðið verður því án eins af sínum sterkustu leikmönnum í úrslitaleikjunum um sæti HM í þessari viku. Chiesa hefur ekki spilað fyrir landsliðið síðan á Evrópumótinu í fyrra. Í kjölfarið átti hann vonbrigðatímabil með Liverpool og var því ekki valinn í nokkra hópa eftir það. Á þessu tímabili hefur Ítalinn átt nokkrar góðar rispur í Liverpool-treyjunni, en þrátt fyrir að landsliðsþjálfarinn Gennaro Gattuso hafi óskað eftir þjónustu hans sagði Chiesa nei. Í október útskýrði Chiesa fjarveru sína með því að hann teldi sig ekki vera tilbúinn. Nýlega var óskað eftir honum í hópinn fyrir leikina gegn Moldóvu og Noregi í þessari viku, en enn og aftur fékk þjálfarinn Gennaro Gattuso neikvætt svar. „Ég tala oft við hann og við verðum að virða ákvörðun hans. Það var hann sem ákvað að vera ekki með í þetta skiptið,“ sagði Gennaro Gattuso við Gazzetta dello Sport. Hinn 28 ára gamli Chiesa hefur spilað 51 landsleik fyrir Ítalíu og skorað í þeim sjö mörk. Hann skoraði síðast fyrir ítalska landsliðið á móti Norður-Makedóníu í nóvember 2023. Þá var hann leikmaður Juventus. 🚨🇮🇹 Federico Chiesa has rejected the call to join Italian national team.Gattuso: “I speak often with Chiesa, we simply need to respect the decision each one of us makes and the issues we have”.“There’s nothing else for me to say, this is the truth”. pic.twitter.com/eqXkHFzmbJ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2025 HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Allir í kringum íþróttir ættu að hafa áhyggjur“ Sport Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Fótbolti Gummi Ben fékk hláturskast ársins Fótbolti Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Fótbolti María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Fótbolti „Vont að vakna einn daginn og geta ekki gert það sem ég vil“ Sport Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Enski boltinn Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Enski boltinn Spilaði í NFL-deildinni nýbúinn að greinast með krabbamein Sport Liverpool-stjarna vill ekki spila fyrir ítalska landsliðið Fótbolti Fleiri fréttir Þurfa að borga háar fjárhæðir fyrir bílastæði á HM Liverpool-stjarna vill ekki spila fyrir ítalska landsliðið María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Gummi Ben fékk hláturskast ársins Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Rúmlega þúsund leikmenn til rannsóknar: Liðsfélagi Loga settur í bann Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ingibjörg fagnaði langþráðum sigri Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Rekinn úr starfi í annað sinn á þessu ári Maðurinn sem Liverpool leyfði að fara með eitt af mörkum ársins Yamal hefur þurft að þola tvöfalt meiri rasisma en Vinicius Messi um endurkomu til Barcelona: „Ég vona það einn daginn“ „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Stelpurnar okkar byrja á erfiðasta glugga sögunnar Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Markaregn í enska boltanum í dag Inter aftur á toppinn eftir sigur á Lazio Sjáðu mörkin og allt það helsta úr meistaraslagnum Þrenna frá Lewandowski og Rashford í stuði Sjá meira