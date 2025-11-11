Gulli áttaði sig skyndilega á því að hann væri í miðjum Heimsóknarþætti Stefán Árni Pálsson skrifar 11. nóvember 2025 11:01 Gunnlaugur Helgason er farinn af stað með nýja þætti af Gulla Byggi. Vísir/vilhelm Gulli Helga fór af stað með níundu þáttaröðina af Gulli Byggir á Sýn á dögunum. Sindri Sindrason leit við í morgunkaffi hjá honum í vikunni. Gulli, sem er að gera upp nýja húsið sitt í Garðabæ, kennir fólki ýmislegt í nýjustu þáttaröðinni. Hann er til að mynda að fara að taka eldhúsið sitt í gegn. „Þú hugsar það í þaula þegar þú ferð í eldhúsið, því þú gerir þetta bara einu sinni,“ segir Gulli en hann flutti í húsið fyrir rúmlega ári síðan með eiginkonu sinni Ágústu. „Við ætluðum að vera með eyju hérna fyrst og það átti að gera það strax. En ég sagði að við yrðum að búa hér í einhvern tíma og síðan ráðast í breytingar. Svo kemur í ljós að það er lítið hægt að breyta skipulaginu,“ segir Gulli sem var þarna að átta sig á því að innslagið væri að fara mynda á Heimsókn og minna um nýja þáttaröð sína. Sindri réði bara ekki við sig eins og sjá má hér að neðan. Gulli byggir Ísland í dag Mest lesið Hörkuhasar þótt persónusköpun skorti Gagnrýni Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Lífið Gulli áttaði sig skyndilega á því að hann væri í miðjum Heimsóknarþætti Lífið Kim féll Lífið Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Tónlist Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Lífið Fellaskóli vann Skrekk Lífið Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Lífið Stór hluti fólks „aumingjar og haugar“ Lífið 50+: Framhjáhöldum fjölgar Áskorun Fleiri fréttir Gulli fann sig allt í einu í miðjum Heimsóknarþætti Fellaskóli vann Skrekk Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Fersk og bragðgóð Chimichurri-kryddblanda Kim féll Gleðilegan feðradag: „Við verðum fjögur í apríl“ Umhverfisráðherra á von á barni GDRN og Árni Steinn eiga von á sínu öðru barni Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Stór hluti fólks „aumingjar og haugar“ Hefur engan kynferðislegan áhuga á óléttri konu sinni Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Krakkatían: Skrímslasveitin, söngleikur og framhaldsmynd „Rosalega stórt“ að fá aftur tilnefningu Mótorhjólaði aftur í kringum hnöttinn: „Fólk er gott“ Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Tvö ár í stofufangelsi Fréttatía vikunnar: Grand Theft Auto, Neyðarkallinn og fjársvik Laufey tilnefnd til Grammy-verðlauna Elskar að bera klúta Valdi fallegasta karlmanninn Algjör óvissa með Söngvakeppnina Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum „Ekkert of gott að vera of grannur“ Góð fjölskyldustund öll föstudagskvöld Nýsjálenskur James Bond-leikstjóri látinn Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ Sjá meira