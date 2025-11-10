Bjarga Gunnfaxa með því að flytja inn samskonar flugvél Kristján Már Unnarsson skrifar 10. nóvember 2025 21:45 Flugfélagsbræðurnir Jón Karl og Snorri Snorrasynir ásamt Ólafi Eggertssyni stofnuðu áhugamannafélagið Vini Gunnfaxa um varðveislu flugvélarinnar. Anton Brink Vinir Gunnfaxa hafa ákveðið að kaupa samskonar flugvél frá Bandaríkjunum til að skipta á henni og Flugfélagsþristinum sem fluttur var á Sólheimasand í sumar. Þeir hafa hafið fjársöfnun í því skyni að bjarga Gunnfaxa af sandinum og koma honum á Samgöngusafnið á Skógum. Í fréttum Sýnar mátti sjá myndir af því þegar Gunnfaxi var fluttur frá Keflavíkurflugvelli austur á Sólheimasand. Landeigendur höfðu keypt flugvélina af Þristavinafélaginu til að leysa af gamla flakið sem grotnað hafði niður á sandinum. Þegar Ólafur Eggertsson, bóndi á Þorvaldseyri, sá flugvélinni ekið niður á sand í sumar hafði hann samband við Flugfélagsbræðurna Jón Karl og Snorra Snorrasyni. Gunnfaxi í lúpínubreiðu á Sólheimasandi síðastliðið sumar.Snorri Snorrason „Það fannst mér ekki passa að farga vélinni þar raunverulega. Því hún á náttúrlega ekkert annað eftir en að fara niður í sandinn og brytjast niður ef hún á að standa þarna í mörg ár,“ segir Ólafur. „Það er komið að ögurstundu. Flugvélin er náttúrlega komin út á sand og allra veðra von. Og ef henni verður ekki bjargað núna þá er það of seint. Þá er raunverulega búið að farga henni,“ segir Jón Karl Snorrason, sem er fyrrverandi flugstjóri hjá Icelandair. Flak Varnarliðsvélarinnar sem nauðlenti á Sólheimasandi árið 1973. Vinir Gunnfaxa vilja ekki að hann fái sömu örlög á sandinum.vísir/vilhelm Skógasafn hefur lýst sig tilbúið að taka við Gunnfaxa í sýningarhæfu ástandi. Þremenningar segja best fara á því að flugvélin verði varðveitt þar vegna hlutverks Flugfélagsþristanna í samgöngusögu Sunnlendinga og Skaftfellinga. „Þessar vélar rufu einangrun þeirra, að ég tali nú ekki um Vestmannaeyinga, Hornfirðinga og Öræfasveitina,“ segir Snorri Snorrason, áhugamaður um flugsöguna. Vinir Gunnfaxa stefna að því að flugvélin verði varðveitt á Samgöngusafninu á Skógum.Samsett mynd/Vinir Gunnfaxa Landeigendur Sólheimasands vilja hins vegar ekki láta Gunnfaxa af hendi nema að fá aðra sambærilega flugvél í staðinn. Vinir Gunnfaxa hyggjast kaupa hana erlendis frá. „Hún er vestur í Bandaríkjunum og við fáum alla varahluti, alla þá hluti sem vantar í Gunnfaxa með í sendingunni,“ segir Jón Karl. Og núna hafa þeir hafið fjársöfnun til að kosta kaupin, flutninginn og endurgerð vélarinnar. Gunnfaxi á Skógaflugvelli árið 1951. Flugfélag Íslands tók flugvélina í notkun í aprilmánuði það ár.Snorri Snorrason „Þetta eru svona í kringum tíu til tuttugu milljónir. Það er svona á því bili til að klára málið algerlega,“ segir Snorri. „Við viljum koma henni fljótt í skjól upp að Skógum og vonandi kemst hún einhvern tímann inn í húsnæði þar í framtíðinni,“ segir Ólafur. Svo skemmtilega vill til að Ólafur var á Skógasandi sumarið 1960, þá átta ára gamall, þegar fræg ljósmynd var tekin þar af Gunnfaxa. Ljósmyndin fræga af Gunnfaxa á flugvellinum á Skógasandi árið 1960.Snorri Snorrason „Ég er inni í grænum Rússajeppa, sem er á myndinni. Móðir mín situr frammí og faðir minn stendur álengdar utan við bílinn og er að taka á móti frændfólki úr Vestmannaeyjum.“ Douglas Dakota-flugvélarnar skipa stóran sess í flugsögu Íslendinga. „Þær gegndu lykilhlutverki. Og ég trúi ekki öðru en að aðilar í þessum byggðarlögum leggist á árarnar með okkur, ásamt landsmönnum öllum,“ segir Snorri í frétt Sýnar, sem sjá má hér: Vinir Gunnfaxa hafa fengið tilskilin leyfi til að hefja landssöfnun. Félagið er með kennitöluna 621025-1710. Söfnunarreikningsnúmer er hjá Íslandsbanka 0515-26-989860. Þremenningarnir vekja athygli á því til gamans að reikningsnúmerið 9860 er framleiðslunúmer Gunnfaxa. Ítarlegra viðtal um flugvélina var í þættinum Reykjavík síðdegis: 