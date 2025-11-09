Lögregla veitti ökumanni bifreiðar eftirför í hverfi 105 í Reykjavík í nótt þar sem hann sinnti ekki stöðvunarmerkjum lögreglubifreiðarinnar og endaði ökumaður bifreiðarinnar á því að aka upp á kant með þeim afleiðingum að bifreiðin skemmdist.
Maðurinn var látinn dúsa í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins, segir í dagbók lögreglu þar sem greint er frá verkefnum milli klukkan 17 í gær til 5 í morgun. Málavöxtum er ekki lýst frekar.
Þar segir einnig að lögregla hafi haft afskipti af ökumanni sem ók á göngugötu. Hann hafi reynst vera undir áhrifum fíkniefna. Var hann látinn laus að blóðsýnatöku lokinni.