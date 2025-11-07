Glódís Perla Viggósdóttir spilaði annan leikinn í röð allar 90 mínúturnar í vörn Bayern München, þegar liðið hélt hreinu í öruggum 4-0 sigri á Union Berlín, í þýsku 1. deildinni í fótbolta í kvöld.
Álaginu á Glódísi, sem er fyrirliði Bayern líkt og íslenska landsliðsins, hefur verið stýrt í haust til að hún gæti jafnað sig af meiðslum. Það gefur góð fyrirheit að hún sé nú á ný farin að spila leik eftir leik frá upphafi til enda.
Það virðist einnig hafa góð áhrif á Bayern-liðið sem unnið hefur tvo síðustu leiki með markatölunni 10-0.
Linda Dallmann, Pernille Harder og Giulia Gwinn komu Bayern í 3-0 á fyrstu 25 mínútunum í kvöld og fjórða markið var svo sjálfsmark Tomke Schneider snemma í seinni hálfleik.
Bayern hefur unnið níu af tíu leikjum sínum í þýsku deildinni, og gert eitt jafntefli, og er liðið nú með sex stiga forskot á Wolfsburg á toppnum. Wolfsburg á þó leik til góða á morgun við Frankfurt.