Seinna kvöld vikunnar í Meistaradeildinni í fótbolta bauð upp á fullt af mörkum og nú má sjá mörk úr leikjunum hér inni á Vísi.
Maður kvöldsins var Victor Osimhen sem skoraði þrennu í 3-0 sigri tyrkneska félagsins Galatasaray á Ajax.
Osimhen er þar með kominn með sex mörk í Meistaradeildinni og þar með meira en stórstjörnur eins og Harry Kane, Kylian Mbappé og Erling Haaland.
Það var nóg af mörkum þegar Club Brugge gerði 3-3 jafntefli við Barcelona þar sem Börsungar jöfnuðu metin þrisvar sinnum í leiknum.
Ensku liðin Mancheter City og Newcastle unnu bæði sannfærandi heimasigra en hér má sjá mörk úr nokkrum af leikjum gærkvöldsins.