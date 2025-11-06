Fótbolti

Mörk úr Meistara­deildinni: Sjáðu Osimhen hoppa upp fyrir Mbappé og Haaland

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Victor Osimhen skoraði þrennu fyrir Galatasaray og fékk því að eiga boltann.
Seinna kvöld vikunnar í Meistaradeildinni í fótbolta bauð upp á fullt af mörkum og nú má sjá mörk úr leikjunum hér inni á Vísi.

Maður kvöldsins var Victor Osimhen sem skoraði þrennu í 3-0 sigri tyrkneska félagsins Galatasaray á Ajax.

Osimhen er þar með kominn með sex mörk í Meistaradeildinni og þar með meira en stórstjörnur eins og Harry Kane, Kylian Mbappé og Erling Haaland.

Klippa: Mörk úr leik Ajax og Galatasaray

Það var nóg af mörkum þegar Club Brugge gerði 3-3 jafntefli við Barcelona þar sem Börsungar jöfnuðu metin þrisvar sinnum í leiknum. 

Ensku liðin Mancheter City og Newcastle unnu bæði sannfærandi heimasigra en hér má sjá mörk úr nokkrum af leikjum gærkvöldsins.

Klippa: Mörk úr leik Club Brugge og Barcelona
Klippa: Mörk úr leik Manchester City og Dortmund
Klippa: Mörk úr leik Newcastle og Athletic Bilbao
Klippa: Mörk úr leik Inter og Kairat Almaty
Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

