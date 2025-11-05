Achraf Hakimi verður frá næstu vikurnar eftir ljótt brot Kólumbíumannsins Luis Díaz á Marokkómanninum í leik PSG og Bayern Munchen í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld. Hakimi fór hágrátandi af velli.
Bayern vann leikinn 2-1 þökk sé tveimur mörkum Díaz en undir lok fyrri hálfleiks stökk hann í hættulega tæklingu með þeim afleiðingum að ökkli Hakimi fór í mask.
Eftir myndatöku í dag liggur fyrir að Hakimi verður frá í um sex vikur vegna sérlega slæmrar ökklatognunar.
Díaz fékk að líta gult spjald fyrst um sinn en því var breytt í rautt eftir endurskoðun myndbandsdómara.
Vonast er til þess að Hakimi nái sér fyrir Afríkukeppnina sem hefst 21. desember í Marokkó. Marokkóska liðið hefur átt góðu gengi að fagna undanfarna mánuði og er talið líklegt til afreka á mótinu á heimavelli.
Myndskeið af brotinu og sárþjáðum Hakimi má sjá í spilaranum.