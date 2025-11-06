Arnar Gunnlaugsson, þjálfari A-landsliðs karla í fótbolta, fylgist spenntur með uppgangi hins 17 ára Viktors Bjarka Daðasonar og segir framtíð hans bjarta. Hann ákvað þó að velja hann ekki í sitt landslið að svo stöddu.
Arnar kynnti landsliðshóp sinn í gær fyrir leikina mikilvægu við Aserbaísjan 13. nóvember og Úkraínu 16. nóvember, í undankeppni HM. Hann ræddi um Viktor í viðtali við Aron Guðmundsson eftir blaðamannafund, eins og sjá má í spilaranum hér að neðan.
Viktor, sem á hálfum mánuði hefur skapað sér nafn með því að hafa nýtt strax tækifæri sín með aðalliði FC Kaupmannahafnar og meðal annars skorað gegn Dortmund í Meistaradeild Evrópu, er ekki í A-landsliðshópnum nú.
Viktor er ekki heldur í U21-landsliðinu sem spilar leik við Lúxemborg í þessum mánuði en hann er í U19-landsliðinu sem spilar þrjá leiki. Miðað við orð Jörundar Áka Sveinssonar, yfirmanns fótboltamála hjá KSÍ, á Fótbolta.net í gær þótti það henta best fyrir Viktor að spila þrjá leiki með U19 frekar en einn með U21, að svo stöddu.
En hversu spennandi leikmaður er Framarinn ungi, sem FCK tryggði sér í fyrra eftir samkeppni við fjölda félaga:
„Hann er virkilega spennandi. Það er ótrúlegt hver framgangur hans hefur verið síðustu mánuði, fara frá Fram í Bestu deildinni og vera kominn á stærsta sviðið í Meistaradeild Evrópu. Sjá hann [í fyrrakvöld gegn Tottenham] og aðra leiki, þetta er með ólíkindum,“ sagði Arnar en Viktor hefur bæði skorað mörk og lagt upp í fyrstu leikjum sínum með FCK og virst tilbúinn í að spila á stóra sviðinu.
„Hann á þetta skilið. Hann er með gott bakland. Hann er einn af þessum ungu framherjum sem við eigum, sem eru að gera frábæra hluti. Við fylgjumst spenntir með hans framþróun en í þetta sinn mun hann hjálpa okkur annars staðar en með A-landsliðinu. Hans framtíð verður klárlega björt ef hann sleppur við meiðsli og heldur áfram að standa sig vel,“ sagði Arnar.