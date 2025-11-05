Orri Steinn lengra frá því að ná þessum leikjum en þeim í síðasta glugga Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. nóvember 2025 13:33 Orri Steinn Óskarsson hefur glímt við meiðsli allt þetta tímabil. Vísir/Hulda Margrét Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, getur ekki tekið þátt í næsta verkefni landsliðsins og Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari var spurður út í stöðuna á Orra á blaðamannafundi í dag. „Það eru alltaf tveir til þrír meiddir í hverjum einasta glugga. Orri er því miður enn og aftur frá,“ sagði Arnar Gunnlaugsson á fundinum í dag. Orri hefur ekki verið með liðinu í síðustu verkefnum vegna meiðsla. „Hans sjötti leikur í röð sem hann missir af. Þetta er gríðarlegt högg fyrir þessa stráka enda skemmtilegt verkefni fram undan,“ sagði Arnar. „Okkur hefur gengið ágætlega hingað til að manna þessi skörð en auðvitað söknum við hans mikið,“ sagði Arnar en var Orri nálægt því að geta tekið þátt í þessum leikjum? „Nei, því miður. Bara eiginlega lengra frá því heldur en síðast. Hann fékk bara ‚setback', að ég held viku eftir að síðasta glugga lauk,“ sagði Arnar „Án þess að vera að fábúlera eitthvað um hans meiðsli þá myndi ég halda seinni hluta desember og janúar,“ sagði Arnar um mögulega endurkomu Orra í lið Real Sociedad. „Gulrótin fyrir hann er klárlega að við náum þessum umspilsleikjum í mars og hann verði hundrað prósent klár í það,“ sagði Arnar en til þess að þarf íslenska liðið að tryggja sér annað sætið í riðlinum í komandi leikjum. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kristófer Acox kallar sig glæpamann Körfubolti Arnar Gunnlaugsson las yfir vælandi fýlupúkum hjá Real Madrid Fótbolti Svona var blaðamannafundur Arnars Fótbolti Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Enski boltinn Littler kjörinn kynþokkafyllsti íþróttamaður heims Sport Besta tenniskona heims tekur þátt í nýrri „Baráttu kynjanna“ Sport „Ég myndi ekki óska neinum þess að lenda í þessu“ Fótbolti Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu Fótbolti Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Enski boltinn Sjáðu sigurmark Liverpool á móti Real Madrid og mörkin hjá Arsenal í Prag Fótbolti Fleiri fréttir Hópurinn fyrir lokaleikina: Hörður og Jóhann snúa aftur Bein útsending: Arnar kynnir hópinn fyrir örlagastund Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Ánægð með að mæta Íslandi „Ég myndi ekki óska neinum þess að lenda í þessu“ Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Arnar Gunnlaugsson las yfir vælandi fýlupúkum hjá Real Madrid Sjáðu sigurmark Liverpool á móti Real Madrid og mörkin hjá Arsenal í Prag „Við viljum koma Haukum á fótboltakortið“ Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu Segir Amorim ekki geta gert kraftaverk Arsenal jafnaði rúmlega aldargamalt félagsmet Jafnteflin ríkjandi í Meistaradeildinni í kvöld Liverpool vann risaslaginn Meistararnir lágu á heimavelli Sneypuför danskra til Lundúna Natasha semur við nýliða Grindavíkur/Njarðvíkur Slavia Prag engin fyrirstaða fyrir Arsenal Ráku lærlinga sem fögnuðu marki í beinni Falla fleiri gleðitár hjá fjölskyldu Viktors í kvöld? David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Fram líka fljótt að finna nýja ást Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Steini um martraðarriðilinn: „Ekki draumaandstæðingar“ Veggmynd af Alexander-Arnold skemmd: „Bless, rotta“ Ísland lenti í algjörum martraðarriðli Gyökeres ekki með Arsenal í Prag Þjálfaragoðsögn látin taka pokann sinn: „Ég er undrandi“ Þjálfari Alberts rekinn Sjá meira