Eins og búast mátti við eru viðbrögðin við riðli Íslands í undankeppni HM kvenna í fótbolta öll á þann veg að um enn eitt einvígi Spánar og Englands verði að ræða. Hinn sigursæli landsliðsþjálfari Evrópumeistara Englands fagnar því að mæta Íslendingum.
Ísland lenti í afar spennandi en um leið hrikalega erfiðum riðli í A-deild undankeppni HM í gær, þegar liðið dróst í riðil með báðum liðunum sem barist hafa um titlana á stórmótum síðustu ár.
Ísland er í riðli með heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands, og svo heimilislausu liði Úkraínu sem fyrir fram er talið lakasta lið riðilsins og hefur ekki verið á stórmóti síðan á EM 2009.
Aðeins efsta liðið kemst beint á HM en hin þrjú fara svo í umspil. Það umspil er tvískipt og er leiðin umtalsvert færari fyrir liðin sem sleppa við að lenda í neðsta sæti riðilsins. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt fyrir Ísland að enda fyrir ofan Úkraínu, því fyrir fram virðast efstu tvö sætin ætluð Spáni og Englandi.
„Mér finnst þetta spennandi riðill og þegar að við drógumst með Spáni þá fann maður í salnum hvað fólk var spennt,“ sagði Sarina Wiegman, landsliðsþjálfari Englands.
Undir hennar stjórn hefur England unnið síðustu tvö Evrópumót, nú síðast í sumar með sigri á Spáni í úrslitaleik, og áður stýrði Wiegman Hollandi til sigurs á EM 2017. Hún stýrði Englandi líka í úrslitaleik síðasta HM, 2023, þar sem liðið tapaði gegn Spáni.
„Við [England og Spánn] virðumst alltaf mætast, annað hvort á mótum eða í dráttum, og við höfum séð hvað liðin eru kappsöm og jöfn svo nú byrjar ballið aftur,“ sagði Wiegman sem er einnig spennt yfir hinum tveimur liðunum:
„Mér finnst gaman að mæta Íslandi og Úkraínu. Við höfum ekki spilað við þessi lið lengi,“ sagði Wiegman en Ísland mætti Englandi síðast árið 2009, í vináttulandsleik, þar sem Hólmfríður Magnúsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir skoruðu í 2-0 sigri Íslands.
„Úkraína var auðvitað að koma upp í A-deildina sem var mjög gott hjá þeim og þetta er lið sem við þekkjum ekki mikið í augnablikinu en mér finnst gaman að glíma við slíka áskorun.
Ísland þurfti auðvitað að spila við Norður-Írland í umspilinu og það er erfitt lið að mæta. Ég hef ekki mætt þeim sem þjálfari Englands en Ísland er með mjög góða leikmenn líka í sínum hópi,“ sagði Wiegman á vef enska landsliðsins.
Sonia Bermúdez, sem tók við spænska landsliðinu í ágúst eftir að Montse Tomé var látin fara, segir íslenska liðið „mjög líkamlega sterkt lið sem hreyfir boltann mjög vel“. Hún stýrði U19-landsliði Spánar til 3-0 sigurs gegn Íslandi á EM 2023 í Belgíu.
„Við vitum að þetta er erfiður riðill en markmiðið okkar er að enda í efsta sæti,“ sagði Bermúdez.
Volodymyr Pyatenko, þjálfari Úkraínu, segir ljóst að engir leikir vinnist á pappírunum og er kokhraustur fyrir riðlakeppnina sem hefst í byrjun mars. Eins og fyrr segir hefur Úkrína ekki komist á stórmót síðan á EM 2009 og liðið komst með afar miklum naumindum upp í A-deildina, með því að enda fyrir ofan Tékkland á innbyrðis úrslitum.
„Enska og spænska liðið mættust í úrslitaleik EM á þessu ári. Ég held að það sé tilgangslaust að bæta einhverju við um þessi tvö lið því þau hafa drottnað yfir kvennafótboltanum í langan tíma. Leikmenn íslenska liðsins hafa einnig verið á uppleið,“ sagði Pyatenko og var þá spurður hvort að Úkraína hefði lent í „dauðariðlinum“:
„Ég myndi ekki ganga svo langt því að á þessu stigi þá eru ekki neinir veikir mótherjar. Það eru fleiri sterkir riðlar,“ sagði Pyatenko en bætti við að allt yrði lagt í sölurnar í hverjum leik og að það yrði gott fyrir Úkraínu að ná 3. sæti.