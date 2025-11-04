Segir Amorim ekki geta gert kraftaverk Siggeir Ævarsson skrifar 4. nóvember 2025 23:32 Slakt gengi Manchester United gerir Ronaldo dapran. Vísir/Getty Cristiano Ronaldo fór um víðan völl í viðtali við Piers Morgan á dögunum og ræddi meðal annars um að hann hefði töluverða samúð með sínu gamla félagi Manchester United. „Ég er sorgmæddur því félagið er eitt mikilvægasta lið í heiminum, og lið sem á sér ennþá stað í hjarta mínu.“ „Akkúrat núna skortir Manchester United strúktúr. Ég vona að það breytist í nánustu framtíð, því þetta er félag með ótrúlega möguleika. Þetta er einn mikilvægasti klúbbur aldarinnar.“ Hann viðurkenndi einnig fúslega að hann hefði samúð með Ruben Amorim, stjóra United, en hann væri enginn kraftaverkamaður. „Hann er að gera sitt besta, en hvað á hann að gera? Kraftverk? Kraftaverk eru ómöguleg. Þú gerir engin kraftaverk. Meira að segja leikmennirnir. Manchester United er með góða leikmenn en sumir þeirra eru ekki með rétt hugarfarið til að spila fyrir Manchester United.“ Þó vildi hann ekki skella allri skuldinni á þjálfarann og leikmenn. „Við verðum að vera heiðarlegir, líta á stöðuna og segja: „Þeir eru ekki á réttri braut og það verður að breytast.“ Og það á ekki einungis við um þjálfarann og leikmennina að mínu mati.“ Enski boltinn Mest lesið Ísland lenti í algjörum martraðarriðli Fótbolti Liverpool vann risaslaginn Fótbolti Lýsir eftir leiðtoga íslenska landsliðsins Handbolti Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Fótbolti Þjálfaragoðsögn látin taka pokann sinn: „Ég er undrandi“ Fótbolti Meistararnir lágu á heimavelli Fótbolti Falla fleiri gleðitár hjá fjölskyldu Viktors í kvöld? Fótbolti Slavia Prag engin fyrirstaða fyrir Arsenal Fótbolti Björgvin Páll hafi þaggað niður í efasemdaröddum Handbolti „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Segir Amorim ekki geta gert kraftaverk Arsenal jafnaði rúmlega aldargamalt félagsmet Jafnteflin ríkjandi í Meistaradeildinni í kvöld Liverpool vann risaslaginn Meistararnir lágu á heimavelli Sneypuför danskra til Lundúna Natasha semur við nýliða Grindavíkur/Njarðvíkur Slavia Prag engin fyrirstaða fyrir Arsenal Ráku lærlinga sem fögnuðu marki í beinni Falla fleiri gleðitár hjá fjölskyldu Viktors í kvöld? David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Fram líka fljótt að finna nýja ást Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Steini um martraðarriðilinn: „Ekki draumaandstæðingar“ Veggmynd af Alexander-Arnold skemmd: „Bless, rotta“ Ísland lenti í algjörum martraðarriðli Gyökeres ekki með Arsenal í Prag Þjálfaragoðsögn látin taka pokann sinn: „Ég er undrandi“ Þjálfari Alberts rekinn Of kalt til að Ísland geti mætt Noregi og Svíþjóð Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu O'Neil tekur ekki við Úlfunum á ný Emilía opnaði markareikninginn gegn Ingibjörgu Fyrsti sigur í hús hjá Genoa Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Sjá meira