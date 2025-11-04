Veggmynd af Alexander-Arnold skemmd: „Bless, rotta“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. nóvember 2025 13:32 Unnin voru skemmdarverk á veggmynd af Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold snýr í kvöld aftur á Anfield í fyrsta sinn eftir vistaskiptin frá Liverpool til Real Madrid. Búist er við því að hann fái óblíðar móttökur en búið er að skemma veggmynd af honum í Liverpool. Á veggmyndinni sést Alexander-Arnold eftir sigur Liverpool á Tottenham í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu 2019. „Ég er bara venjulegur strákur frá Liverpool, hvers draumur hefur ræst,“ stendur á veggmyndinni. Búið er að skvetta hvítri málningu á veggmyndina og skrifa Adios El Rata, eða Bless, rotta, á hana. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem skemmdarverk eru unnin á veggmyndinni en það var einnig gert fyrir leik gegn Everton 2022 og fyrir síðasta leik Alexander-Arnolds fyrir Liverpool í vor. Stuðningsmenn Liverpool eru margir hverjir ósáttir við aðdraganda félagaskipta Alexander-Arnolds og búast má við því að einhverjir láti hann heyra það þegar hann snýr aftur á Anfield í kvöld. Liverpool er með sex stig í 10. sæti Meistaradeildarinnar en Real Madrid með níu stig í 5. sætinu. Alexander-Arnold hefur ekki spilað fyrir Real Madrid síðan 16. september vegna meiðsla en búist er við því að hann verði til taks á varamannabekknum í kvöld. Leikur Liverpool og Real Madrid hefst klukkan 20:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Mest lesið Ísland lenti í algjörum martraðarriðli Fótbolti Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Fótbolti Lýsir eftir leiðtoga íslenska landsliðsins Handbolti Þjálfaragoðsögn látin taka pokann sinn: „Ég er undrandi“ Fótbolti „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Íslenski boltinn Björgvin Páll hafi þaggað niður í efasemdaröddum Handbolti Of kalt til að Ísland geti mætt Noregi og Svíþjóð Fótbolti Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fótbolti Hverjir eru bestu ungu strákarnir í Bónus-deildinni? Körfubolti Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu Fótbolti Fleiri fréttir Steini um martraðarriðilinn: „Ekki draumaandstæðingar“ Veggmynd af Alexander-Arnold skemmd: „Bless, rotta“ Ísland lenti í algjörum martraðarriðli Gyökeres ekki með Arsenal í Prag Þjálfaragoðsögn látin taka pokann sinn: „Ég er undrandi“ Þjálfari Alberts rekinn Of kalt til að Ísland geti mætt Noregi og Svíþjóð Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu O'Neil tekur ekki við Úlfunum á ný Emilía opnaði markareikninginn gegn Ingibjörgu Fyrsti sigur í hús hjá Genoa Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Segir Wirtz enn vera að venjast leikjaálaginu Spence og van de Ven báðust afsökunar Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Leitin heldur áfram og Lúðvík leysir af Fanndís hefur ekkert heyrt frá Val og íhugar að hætta Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug Sjá meira