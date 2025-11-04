Þjálfari Alberts rekinn Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. nóvember 2025 11:03 Stefano Pioli hefur verið rekinn úr starfi þrisvar á rúmlega einu ári, frá AC Milan, Al-Nassr og nú Fiorentina. Jonathan Moscrop/Getty Images Stefano Pioli hefur verið látinn fara úr þjálfarastarfinu hjá Fiorentina í ítölsku úrvalsdeildinni, þar sem liðið er án sigurs eftir tíu umferðir. Daniele Gallopa mun þjálfa Albert Guðmundsson og félaga meðan leitað er að eftirmanni. Pioli tók við Fiorentina í annað sinn í sumar en hann hafði áður þjálfað liðið frá 2017-19. Undir hans stjórn hefur liðið ekki unnið deildarleik, gert fjögur jafntefli og tapað sex sinnum í fyrstu tíu umferðunum. Fiorentina er í neðsta sæti deildarinnar en hefur hins vegar gengið vel í Sambandsdeildinni og er í efsta sæti þar með fullt hús stiga eftir tvær umferðir. Pioli reyndi að hrista upp í hlutunum um helgina og setti Albert Guðmundsson, meðal annarra, á varamannabekkinn. Það bar ekki árangur og 0-1 tap gegn Lecce varð niðurstaðan. Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina.ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.Comunicato ufficiale: https://t.co/MuslBMTbbK pic.twitter.com/NktsgnZvJP— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 4, 2025 Pioli var látinn taka poka sinn í morgun en æfingu liðsins var frestað á meðan gengið var frá starfslokasamningnum. Nú hefur brottreksturinn verið staðfestur og Daniele Gallopa, þjálfari úr akademíu Fiorentina, mun stýra æfingu liðsins síðdegis. Leitin að eftirmanni er hafin en ítalski skúbbarinn Nicolo Schira nefnir tvo líklega arftaka, þá Roberto D‘Aversa og Paolo Vanoli. Roberto #DAversa is getting closer to #Fiorentina as new coach. Ready a contract until June with the option for 2027 as revealed yesterday. #transfers https://t.co/FQ4wRkI7FO— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 4, 2025 Næstu leikir Fiorentina eru gegn Mainz í Sambandsdeildinni á fimmtudag og síðan gegn Genoa í ítölsku deildinni á sunnudag. Genoa, lið Mikaels Egils Ellertssonar og fyrrum lið Alberts Guðmundssonar, mun einnig spila undir stjórn nýs þjálfara í þeim leik en Patrick Vieira var látinn fara um helgina. Ítalski boltinn Mest lesið Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Fótbolti Lýsir eftir leiðtoga íslenska landsliðsins Handbolti „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Íslenski boltinn Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fótbolti Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu Fótbolti Björgvin Páll hafi þaggað niður í efasemdaröddum Handbolti Hverjir eru bestu ungu strákarnir í Bónus-deildinni? Körfubolti Alfreð klæddist kvennatreyjunni á leiknum við Ísland Handbolti Dagskráin í dag: Stórleikir í Meistaradeildinni Sport Söguleg byrjun OKC á tímabilinu Körfubolti Fleiri fréttir Þjálfari Alberts rekinn Of kalt til að Ísland geti mætt Noregi og Svíþjóð Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu O'Neil tekur ekki við Úlfunum á ný Emilía opnaði markareikninginn gegn Ingibjörgu Fyrsti sigur í hús hjá Genoa Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Segir Wirtz enn vera að venjast leikjaálaginu Spence og van de Ven báðust afsökunar Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Leitin heldur áfram og Lúðvík leysir af Fanndís hefur ekkert heyrt frá Val og íhugar að hætta Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug Viðtökurnar á Anfield munu ekki breyta neinu „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ Lygilega jafnt á toppnum eftir sigur AC Milan „Haaland er þetta góður“ Spánarmeistararnir halda í við toppliðið Sjá meira