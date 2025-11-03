Georgíumaður hafi kvænst Letta til þess að fá dvalarleyfi Árni Sæberg skrifar 3. nóvember 2025 14:32 Héraðsdómur Reykjaness mun dæma í málinu. Vísir/Vilhelm Georgíumaður hefur verið ákærður fyrir brot gegn lögum um útlendinga, með því að hafa kvænst lettneskri konu í Georgíu, í þeim tilgangi einum að afla sér dvalarleyfis og atvinnuleyfis á Íslandi á grundvelli hjúskapar. Þriðji maður er ákærður fyrir að hafa komið hjúskapnum í kring. Þetta kemur fram í fyrirkalli og ákæru á hendur Georgíumanninu, sem birt var í Lögbirtingablaðinu í dag. Það er gert þegar ekki tekst að birta mönnum ákæru með hefðbundnum hætti. Þar segir að Lögreglustjórinn á Suðurnesjum gjöri kunnugt að höfða beri sakamál á hendur Georgíumanninum, sem sé 39 ára, og lettneskum manni, sem sé 26 ára, fyrir brot gegn lögum um útlendinga. Georgíumaðurinn hafi þann 28. mars 2024, í Georgíu, gengið í hjúskap með tvítugri konu, ríkisborgara Lettlands, einungis í þeim tilgangi að reyna að afla sér dvalarleyfis og atvinnuleyfis á Íslandi á grundvelli hjúskapar. Maðurinn og konan hafi komið til landsins þann 30. mars 2024 og hann hefði veitt henni loforð um greiðslu þegar hann fengi dvalarleyfi hér á landi. Þriðji maðurinn, sem sé Letti, sæti ákæru fyrir hlutdeild í broti gegn lögum um útlendinga, með því að hafa á tímabilinu frá 1. febrúar 2024 til 30. mars 2024, veitt Georgíumanninum liðsinni við framningu brots hans, bæði í orði og verki. Hann hafi haft milligöngu um og sannfært konuna um að fallast á að ganga í hjúskap með Georgíumanninum, auk þess sem hann hafi ferðast með hjónunum til Íslands. Dómsmál Innflytjendamál Georgía Lettland Mest lesið Grunaður um að nauðga konu þrisvar sömu nóttina Innlent Aðalmeðferð í Súlunesmálinu frestað Innlent Miðaldaturn í Róm hrundi að hluta Erlent Íslenskir unglingar veðja næst mest í Evrópu Innlent Segir Bandaríkin ekki geta ráðist inn Erlent „Gætir verið pirrandi við matarborðið en það er þess virði“ Innlent Bandarískir erindrekar hótuðu evrópskum kollegum sínum Erlent Áfengisneysla „Evrópumeistara í unglingadrykkju“ dregst saman Erlent Stíga ekki inn í Intra-málið í bili Innlent „Væri fínt ef fullorðna fólkið myndi girða sig og setja reglur fyrir sig sjálft“ Innlent Fleiri fréttir Ekki meiðyrði hjá RÚV að lýsa yfirlýsingum Elds Smára réttilega Georgíumaður hafi kvænst Letta til þess að fá dvalarleyfi Eldur í bíl á Hellisheiði Líklegra að það gjósi nær áramótum Stíga ekki inn í Intra-málið í bili Vélfag kvartar til ESA og ræður kanónu „Væri fínt ef fullorðna fólkið myndi girða sig og setja reglur fyrir sig sjálft“ Álftin fæli bændur frá kornrækt Íslenskir unglingar veðja næst mest í Evrópu Húsnæðismálin í brennidepli og Alvotech lækkar á mörkuðum Aðalmeðferð í Súlunesmálinu frestað Viðreisn stillir upp á lista í Mosfellsbæ Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra tekur upp nýtt nafn Foreldrar langveikra barna einangruð og endi jafnvel sem öryrkjar Vilja rýmri reglur um veiðar fjögurra fuglategunda Tvö pör handtekin og afskipti höfð af tvímenningum Grunaður um að nauðga konu þrisvar sömu nóttina „Aldrei fyrirgefanlegt þegar það er farið svona með opinbert fé“ Hjóluðu 1300 kílómetra meðfram Dóná með börnum sínum „Gætir verið pirrandi við matarborðið en það er þess virði“ Kynlífsverkafólk í Norræna húsinu og tölvuspilandi eldri borgarar Moskítóflugan lifði kuldakastið af „Þorsti í auglýsingafé er talsverður hjá Ríkisútvarpinu“ Hætta á að ákveðnir staðir þrífist ekki Velunnarar hefja söfnun fyrir ekkju Hjörleifs Þúsundir hafi orðið af milljónum Hundrað þúsund færri kindur í dag en fyrir tíu árum Dökk mynd í byggingariðnaði, umsvif RÚV og fækkun fjár Losun gróðurhúsalofttegunda jókst í Reykjavík Húsnæðismálin og staða Ríkisútvarpsins Sjá meira