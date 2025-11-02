Loksins West Ham-sigur í London

West Ham vann langþráðan heimasigur í ensku úrvalsdeildinni í dag þegar Newcastle kom í heimsókn á London-leikvanginn.
West Ham vann leikinn 3-1 og fagnaði sínum fyrsta deildarsigri síðan 31. ágúst þegar liðið vann Nottingham Forest á útivelli.
West Ham hafði tapað fjórum fyrstu heimaleikjum sínum á leiktíðinni og aðeins fengið eitt stig út úr síðustu sex deildarleikjum sínum.
Hlutirnir gengu samt ekki upp hjá West Ham í byrjun. Liðið átti stangarskot 26 sekúndum áður en Newcastle komst í 1-0 og síðan hætti dómarinn við að dæma víti eftir að hafa farið í skjáinn.
Leikmenn West Ham voru hins vegar frábærir í fyrri hálfleiknum og tókst að snúa leiknum sér í hag.
Jacob Murphy hafði komið Newcastle í 1-0 strax á fjórðu mínútu en Lucas Paquetá jafnaði metin með lúmsku en föstu skoti fyrir utan vítateig á 35. mínútu.
Hamrarnir gátu síðan ekki endað fyrri hálfleikinn betur þegar liðið komst yfir í 2-1 á fimmtu mínútu í uppbótatíma.
Markið var sjálfsmark hjá Sven Botman, varnarmanni Newcastle, sem renndi sér á fyrirgjöf Aaron Wan-Bissaka og stýrði boltanum í eigið mark.
Fyrstu þrjú mörk leiksins komu því í fyrri hálfleiknum. Eddie Howe gerði þrjár breytingar í hálfleik og tók meðal annars þá Nick Woltemade og Anthony Gordon af velli. Það skilaði ekki miklu. Liðið komst lítið áfram gegn góðum varnarleik West Ham.
West Ham var áfram hættulegra liðið og fékk tækifæri til að bæta við mörkum. Tomas Soucek skoraði reyndar þriðja markið en það var dæmt af vegna rangstöðu.
Soucek skoraði hins vegar löglegt mark undir blálokin og gulltryggði sigurinn.
West Ham landaði því langþráðum sigri og frammistaðan í dag er sannarlega eitthvað til að byggja á. Þetta var líka fyrsti sigur liðsins síðan að Nuno Espírito Santo tók við sem knattspyrnustjóri.
Sigurinn dugði þó ekki til að koma liðinu upp úr fallsæti en liðið fór þó upp fyrir Nottingham Forest í töflunni.
Newcastle situr fyrir vikið í þrettánda sætinu með aðeins þrjá sigra í fyrstu tíu leikjunum.